So denkt Lukas Baltruschat heute über Liebes-Aus mit Chiara

Lukas Baltruschat (30) und Chiara Fröhlich (27) führten im Jahr 2023 eine intensive Beziehung, die allerdings ziemlich plötzlich endete. Später stellte sich heraus, dass der Bachelorette-Finalist seiner Freundin fremdgegangen war. Nach einem dramatischen Aufeinandertreffen bei Prominent getrennt scheint der Personaltrainer sein damaliges Verhalten nun immerhin zu überdenken. In seiner Instagram-Story schreibt er jetzt: "Was ich Chiara angetan habe, war kein Stück richtig und das bereue ich zutiefst." Aktuell sei der Muskelprotz single. "Ich fokussiere mich auf mich selbst", lässt er seine Follower wissen.

In seiner Vergangenheit hat Lukas wohl nicht nur Chiara hintergangen. Wie die Beauty vergangenen Sommer im Netz ausplauderte, verhielt er sich auch seiner vorherigen Freundin gegenüber fragwürdig. "Lukas war während unserer Kennenlernphase noch mit seiner Ex-Freundin in einer Beziehung! Er hat seine damalige Partnerin mehrmals mit mir betrogen", packte die 27-Jährige aus. Die TV-Bekanntheit habe mit der betroffenen Dame telefoniert und sogar Chatverläufe gesehen, die die Anschuldigungen beweisen.

Zuletzt hatte Lukas bei Are You The One – Reality Stars in Love nach seiner Herzdame gesucht. Dort bandelte er mit Jennifer Iglesias (26) an, blieb dem TV-Sternchen allerdings nicht treu. Im Nachhinein bereute die Brünette, dem berüchtigten Casanova vertraut zu haben. "Innerlich bin ich manchmal immer noch enttäuscht und angewidert, dass ich mich auf so jemanden eingelassen habe. […] Es ist erschreckend, wie skrupellos manche Menschen sind", stellte sie auf Instagram fest.

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich in Nairobi, Januar 2025

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Darstellerin

