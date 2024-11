Lauren Goodger plant Eingriffe für einen natürlicheren Look

Bei "The Only Way Is Essex" besticht Lauren Goodger (38) durch ihre weiblichen Kurven. In Zukunft, möchte der Realitystar aber lieber auf einen natürlichen Look setzen – dafür sollen ihre Brustimplantate entfernt werden. "Ich möchte kein Silikon in meinem Körper haben – ich will nichts Künstliches", beteuert sie im Gespräch mit OK! und fügt hinzu: "Ich möchte meine Brüste natürlich. Es ist nicht gesund, diese großen Plastikteile auf den Lungen zu haben. Ich bin immer außer Atem. Ich finde keine BHs oder Kleider, die mir passen. Sie sind absolut riesig."

Ihr Geld verdient die Influencerin neben ihren Reality-TV-Auftritten auch mit Bildern und Videos bei OnlyFans. Aktuell fühle sie sich aber nicht wohl dabei, sich vor der Kamera auszuziehen. Auch im Privaten habe sie damit schon länger Probleme. "Wenn ich jetzt mit jemandem schlafen würde, müsste ich meinen BH anbehalten" gibt sie zu. Seit der Trennung von ihrem Ex sei es dazu aber nicht mehr gekommen: "Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich mit niemandem zusammen war. Ich möchte nicht, dass mich jemand so sieht. Ich fühle mich im Moment nicht wohl in meinem eigenen Körper."

Neben TV und Social Media ist Lauren auch eine Vollzeit-Mama. Im Juni 2021 erblickte die kleine Larose das Licht der Welt. Nur sechs Monate später wurde die heute 38-Jährige erneut schwanger – ihr zweites Kind verstarb tragischerweise bei der Geburt. Mit dem Vater der beiden Mädchen ist sie heute nicht mehr zusammen und auch den traumatischen Verlust ihrer zweiten Tochter, die den Namen Lorena bekam, hat die Beauty bis heute noch nicht überwunden. In einem Interview mit The Guradian gestand die Mama, sich oft alleine mit ihrer Trauer zu fühlen. Nur ihre kleine Larose gebe ihr dabei Kraft.

Getty Images Lauren Goodger, britische Reality-TV-Bekanntheit im Jahr 2024

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und ihre Tochter Larose, April 2024

