Tod ihrer Tochter: Lauren Goodger kann es nicht begreifen

Lauren Goodger (37) ist noch immer in tiefer Trauer um ihre verstorbene Tochter Lorena. Vor rund zwei Jahren starb die Tochter der The Only Way Is Essex-Darstellerin nur wenige Tage nach der Geburt. Den Verlust ihres zweiten Kindes hat die Britin bis heute nicht überwinden können. "Die Leute sagten, die Zeit würde heilen, aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist jetzt noch schwieriger, weil die Realität Einzug gehalten hat. Mein Gehirn begreift gerade erst, dass ich mein Baby verloren habe, während ich am Anfang auf Autopilot war", verrät Lauren nun in einem Gespräch mit Closer.

Auch in alltäglichen Situationen mit ihrer dreijährigen Tochter Larose wird die Reality-TV-Bekanntheit an den Tod ihrer Tochter erinnert: "Wenn ich Larose alleine im Garten spielen sehe, tut das am meisten weh - Lorena sollte bei ihr sein." Dennoch möchte sie für ihr Kind stark bleiben: "Ich muss für Larose weitermachen. Sie ist noch zu jung, um es zu verstehen, aber sie weiß von Lorena, und neulich sagte sie 'meine Schwester', was mich erschaudern ließ."

Der Vater von Laurens beiden Kindern ist der Bodybuilder Charles Drury. Das On-off-Pärchen, das im Oktober 2020 zusammengekommen war, trennte sich endgültig im August 2022 – der Brite soll die Mutter seiner Kinder angegriffen haben. Charles musste sich aufgrund der Vorwürfe sogar vor Gericht verantworten, doch wurde laut Berichten von The Standard im Februar dieses Jahres freigesprochen.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und ihre Tochter Larose

Getty Images Lauren Goodger, Medienpersönlichkeit

