Lauren Goodgers Tochter (3) ist wegen Atemnot im Krankenhaus

Lauren Goodger (38), bekannt aus der Reality-Show "The Only Way Is Essex", erlebte eine regelrechte Schreckensnacht. Ihre dreijährige Tochter Larose musste am frühen Samstagmorgen ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie die besorgte Mutter jetzt auf Instagram berichtet. Die Kleine kämpfte laut Lauren mit Atembeschwerden, die nach einer Erkältung aufgetreten waren. Die Influencerin veröffentlicht ein Foto aus der Notaufnahme, das ihre Tochter in einem Krankenhausbett mit einem Inhaliergerät zeigt. "Nicht der Ort, an dem ich mit meinem kleinen Engel sein möchte", schreibt sie zu der Aufnahme. Zudem erklärt sie: "Die mutigste, klügste und süßeste kleine Dame, die ich kenne."

Die besorgte Mutter berichtet, dass Larose möglicherweise an Asthma leidet und in der Nacht Medikamente verschrieben bekam, um ihre Symptome zu lindern. Sie beschreibt, wie ihre kleine Tochter nach einem erneuten Kindergartenbesuch einen Husten und eine Erkältung entwickelte, die schließlich zu den ernsten Atemproblemen führten. Außerdem berichtet die Britin, dass sie die Nacht fast schlaflos verbrachte und Laroses Sauerstoffsättigung regelmäßig überwacht wurde. Es war nicht das erste Mal, dass sie mit Larose die Notaufnahme aufsuchen musste: Erst vor wenigen Wochen war ihre Tochter an Neujahr wegen einer schmerzhaften Infektion in Behandlung.

Lauren lebt seit der Trennung von Charles Drury, dem Vater von Larose, im Jahr 2022 als alleinerziehende Mutter. Die beiden Elternteile arbeiten weiterhin eng zusammen, um das Beste für ihre Tochter zu gewährleisten. Ihr Leben als Mutter war von Höhen und Tiefen geprägt. Im Juli 2022 erlitt sie den unfassbaren Verlust ihrer zweiten Tochter Lorena, die kurz nach der Geburt verstarb. Auf Social Media zeigt sich Lauren immer wieder als liebevolle und fürsorgliche Mutter, die nichts unversucht lässt, um Larose ein glückliches und sicheres Leben zu bieten.

Anzeige Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger mit ihrer Tochter Larose

Anzeige Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, britischer Realitystar