Wegen Karriere: Lauren Goodger wurde eine Abtreibung geraten

Lauren Goodger (37) hat kürzlich enthüllt, dass sie während ihrer Karriere unter Druck gesetzt wurde, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, um ihre beruflichen Chancen zu wahren. Das erzählte die The Only Way Is Essex-Bekanntheit laut den Berichten von Mirror in dem Podcast von Paul Carrick Brunson. Sie sei während der Beziehung mit Jake McLean schwanger geworden – ihre Manager hätten ihr daraufhin eine Abtreibung empfohlen, da eine Schwangerschaft ihre Karriere ruinieren könnte. Lauren entschied sich für den Schwangerschaftsabbruch, aber bereut diese Entscheidung heute.

Die britische Reality-TV-Bekanntheit glaubt nämlich, dass sie trotz eines Kindes hätte erfolgreich sein können, ähnlich wie andere Cast-Mitglieder, die später eigene Shows mit ihren Familien bekamen. Des Weiteren betont Lauren, dass Babys auch geschäftlich von Vorteil sein können, da man für Firmen mit Babybekleidung Werbung machen könne.

Lauren ist mittlerweile Mutter. Gemeinsam mit ihrem On-off-Partner Charles Drury hat sie Töchterchen Larose. Die zweitgeborene Tochter des Paares starb allerdings vor etwa zwei Jahren nur wenige Tage nach der Geburt. Mit dem Verlust hat die 37-Jährige noch immer zu kämpfen. "Die Leute sagten, die Zeit würde heilen, aber das Gegenteil ist der Fall. […] Mein Gehirn begreift gerade erst, dass ich mein Baby verloren habe, während ich am Anfang auf Autopilot war", berichtete sie Ende Juli im Gespräch mit Closer.

Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

Lauren Goodger und ihre Tochter Larose, April 2024

