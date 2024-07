Lauren Goodgers Tochter wurde in Notaufnahme eingeliefert!

Was ist da nur los? Reality-TV-Bekanntheit Lauren Goodger (37) und ihre Tochter Larose sind schon wieder im Krankenhaus. Via ihrer Story auf Instagram verrät die besorgte Mama: "Ich habe es noch nie erlebt, dass sie in so kurzer Zeit so oft krank war. Ich weiß nicht, was los ist, aber sie hat Fieber und hustet, wenn sie einatmet. Wir sind schon drei Stunden hier und mein ganzer Körper tut weh. Ich kann es kaum erwarten, uns wieder nach Hause zu bringen." Das unglückliche Ereignis ist besonders nervenaufreibend, weil Larose in wenigen Tagen ihren Geburtstag feiern wird, fügt die besorgte Mutter hinzu. Dazu teilt sie einen kurzen Clip ihrer Kleinen beim Spielen in einem Notaufnahmezimmer.

Wie sich herausstellt, hat Larose eine virale Mandelentzündung. "Ich weiß nicht mal, was das ist", meint Lauren weiter auf ihrem Account, doch sie erklärt, dass ihre Tochter keine Antibiotika verschrieben bekommen hat, "da es 'viral' ist". Aktuell sind sie wohl wieder zu Hause, doch die gestörten Atemwege von Larose machen ihrer Mama zu schaffen. "Ich sitze gerade bei ihr und sie wirkt schon wieder wie das glückliche Mädchen, das sie ist. Aber vielleicht müssen wir wieder zurück", gibt der The Only Way Is Essex-Star bekannt. In der Zwischenzeit wird die Britin den Geburtstag ihrer kleinen Patientin vorbereiten. Wie sie schreibt, müsste sie noch Geschenkpapier und Karten holen, aber sie möchte ihre kranke Tochter nur ungern alleine lassen.

Bereits Ende Mai dieses Jahres musste Lauren mit ihrer jungen Tochter in die Notaufnahme. Auch da handelte es sich bei den Symptomen um akute Atemnot und starkes Fieber. Der Aufenthalt in der Klinik dauerte damals drei Tage. Wie der Reality-TV-Star auch damals im Netz festhielt, hatte sich Larose einen Virus eingefangen. "Sie bekam Steroide und eine Maske mit einer Pumpe, um ihre Atemwege zu erleichtern", hatte Lauren erzählt.

Lauren Goodgers Tochter Larose

Lauren Goodger und ihre Tochter Larose, April 2024

