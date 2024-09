Nur Tochter Larose gibt Lauren Goodger nach Totgeburt Kraft

Vor zwei Jahren starb Lauren Goodgers (38) Tochter Lorena bei der Geburt. Lange Zeit konnte die The Only Way Is Essex-Bekanntheit nicht über diese traumatische Erfahrung sprechen. Nun offenbart sie gegenüber The Guardian, wie einsam sie sich fühlt. "Am Anfang waren alle da, dann sind alle verschwunden", gibt sie offen zu und fügt hinzu: "An manchen Tagen ist alles in Ordnung, und an anderen Tagen frage ich mich: Wofür lebe ich eigentlich? Ich lebe nur für Larose." Die Totgeburt ihrer Tochter sei das Schlimmste, was sie in ihrem Leben durchmachen musste.

Der Realitystar hatte damals geplant, ihr Baby zu Hause zur Welt zu bringen. Allerdings gab es Komplikationen und ihre Hebamme konnte keinen Herzschlag feststellen, woraufhin die werdende Mutter ins Krankenhaus gebracht wurde. Im Gespräch mit der Zeitung erinnert sich Lauren: "Zehn Ärzte kamen in den Raum und versuchten, sie zu retten, gaben ihr Adrenalin und alles, aber es war zu spät." Sie bereue es nicht vorher eine Klinik aufgesucht zu haben. Laut den Medizinern hätte Lorena überleben können, wenn sie ein paar Stunden vorher untersucht worden wäre.

Wegen Laurens Erfahrung mit Lorena ist es für sie besonders schwer, wenn ihre Tochter Larose gesundheitliche Probleme hat. Diesen Sommer musste die Kleine mehrfach ins Krankenhaus und ihre Mutter machte sich große Sorgen. Ihren Followern auf Instagram verriet die 38-Jährige: "Ich habe es noch nie erlebt, dass sie in so kurzer Zeit so oft krank war. Ich weiß nicht, was los ist, aber sie hat Fieber und hustet, wenn sie einatmet."

Lauren Goodger, Realitystar

Lauren Goodger mit ihrer Tochter Larose