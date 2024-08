"Schlimmster Virus": Lauren Goodger sorgt sich um Tochter

Lauren Goodger (37) erlebt aktuell eine schwere Zeit. In den vergangenen Wochen wurde ihre Tochter Larose bereits zweimal in die Notaufnahme gebracht – sie erlitt eine virale Entzündung sowie akute Atemnot. Jetzt trifft es die TV-Persönlichkeit selbst: Sie leidet an dem "schlimmsten Virus aller Zeiten", wie sie in ihrer Instagram-Story ihren Followern mitteilt. Und sei dies noch nicht schlimm genug für sie – sie sorgt sich jetzt noch um ihre dreijährige Tochter, dass diese sich ebenfalls ansteckt. "Das wird der schwierigste Teil sein, denn wenn es ihr nicht gut geht, bin ich sehr besorgt. Ich hasse es, wenn es meinem Baby nicht gut geht", offenbart sie.

Erst im vergangenen Juli meldete sich der Realitystar erneut aus der Notaufnahme. Im Netz erzählte sie unter Schock: "Ich habe es noch nie erlebt, dass sie in so kurzer Zeit so oft krank war. Ich weiß nicht, was los ist, aber sie hat Fieber und hustet, wenn sie einatmet. Wir sind schon drei Stunden hier und mein ganzer Körper tut weh. Ich kann es kaum erwarten, uns wieder nach Hause zu bringen." Es stellte sich heraus, dass ihre kleine Larose an einer viralen Mandelentzündung erkrankt war. Wenige Wochen zuvor holte sich die Tochter der The Only Way Is Essex-Bekanntheit bereits einen Virus.

Lauren musste vor zwei Jahren einen Schicksalsschlag verkraften. Nur wenige Tage nach der Geburt verlor sie ihr zweites Kind. Die Britin kann den Tod ihrer Lorena bis heute nicht überwinden, wie sie in einem Gespräch mit Closer verriet. "Die Leute sagten, die Zeit würde heilen, aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist jetzt noch schwieriger, weil die Realität Einzug gehalten hat. Mein Gehirn begreift gerade erst, dass ich mein Baby verloren habe, während ich am Anfang auf Autopilot war", offenbarte sie.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und ihre Tochter Larose

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, britischer Realitystar

