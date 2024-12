Lauren Goodger reagiert emotional auf Ex Marks Baby-News

Mark Wright (37) und Michelle Keegan (37) sind aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Für Lauren Goodger (38), die Ex-Freundin des The Only Way Is Essex-Stars, soll die Neuigkeit jedoch etwas erschütternd gewesen sein. Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtete, sei die Schauspielerin tief betroffen. "Die Nachricht war ein großer Schock für Lauren und sie ist am Boden zerstört, vor allem weil sie kein großartiges Weihnachten hatte, ist das also der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Es hat sie sehr getroffen, Mark baut seine perfekte Familie auf und sie wird zurückgelassen", meint der Informant zu wissen.

Zudem habe die Britin Angst davor, den werdenden Eltern über den Weg zu laufen. Mark und Michelle wohnen anscheinend ganz in der Nähe von Lauren, was die Chance auf ein zufälliges Treffen wohl steigere – "was für sie schrecklich wäre", betont der Informant. Inwieweit das Insiderwissen der Wahrheit entspricht, ist jedoch unklar. Einem Vertreter der TV-Bekanntheit zufolge entspreche das Wissen der Quelle nämlich nicht den wirklichen Gefühlen von Lauren. Auf eine Anfrage des Magazins dementierte der Vertreter die Behauptungen und sagte, dass diese "nicht wahr" seien. Die 38-Jährige selbst hat sich bisher nicht geäußert.

Hinter den vermeintlich starken Emotionen seitens Laurens stehen Jahre einer bewegten gemeinsamen Vergangenheit. Mark und Lauren waren eine Jugendliebe und rund zehn Jahre lang ein Paar – bevor sie sich 2012 endgültig trennten. Ihre Beziehung, geprägt von Höhen und Tiefen, wurde in der Reality-Show "The Only Way Is Essex" öffentlich dokumentiert. Mark heiratete Michelle 2015, während Lauren im Jahr 2021 eine Tochter mit ihrem Ex-Partner Charles Drury bekam. Tragischerweise verlor sie ein weiteres Kind kurz nach der Geburt. Sie bezeichnete dies öffentlich als den "schmerzhaftesten Verlust ihres Lebens".

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Realitystar

Getty Images Mark Wright and Lauren Goodger, März 2011

