Richard Gere strahlt mit Familie bei "The Agency"-Premiere

Richard Gere (75) hat gemeinsam mit seiner Frau Alejandra Silva (41) und seinem ältesten Sohn Homer die Premiere seiner neuen Serie "The Agency" in New York City besucht. Wie People berichtete, posierten der 75-jährige Schauspieler, seine 41-jährige Ehefrau und sein 24-jähriger Sohn am Donnerstagabend stolz auf dem roten Teppich des Museum of Modern Art. Richard trug einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd, während Homer in einem ähnlichen Outfit erschien. Alejandra strahlte in einem goldglitzernden Plisseerock und passendem Häkel-Top. Mit offenen Locken und dezentem Make-up zog sie alle Blicke auf sich.

Das Trio wurde bei der Premiere von einigen von Richards Co-Stars begleitet, darunter Michael Fassbender (47), Jodie Turner-Smith (38) und Jeffrey Wright (58). Richard und Michael, die in der Serie die Rollen von Bosko und Martian spielen, verbrachten später auch Zeit miteinander auf der After-Party im Lincoln Ristorante im Lincoln Center. "The Agency", ein politischer Thriller und eine Neuinterpretation des französischen Dramas "Le Bureau des légendes", feiert am 29. November seine Premiere auf Paramount+. Die Serie folgt dem verdeckten CIA-Agenten Martian, der seine Undercover-Identität aufgeben und nach London zurückkehren muss. Dort wird er von seiner Vergangenheit eingeholt und gerät in ein gefährliches Spiel aus Intrigen und Spionage.

Richard, der mit Alejandra die Söhne Alexander und James hat, verriet auch, dass seine Familie Thanksgiving dieses Jahr in Madrid feiern werde: "Meine Frau ist Spanierin, und sie hat mir etwa sieben Jahre hier, [in den USA,] geschenkt, also werden wir einige Jahre mit ihrer Familie in Madrid verbringen. Unsere Kinder sind zweisprachig, sie werden dort aufblühen." Neben ihren gemeinsamen Kindern hat Alejandra noch einen Sohn, Albert, aus einer früheren Beziehung. Auch Richards ältester Sohn Homer stammt aus der Beziehung von Richard und seiner Ex-Frau Carey Lowell (63).

Getty Images Richard Gere im November 2024 in New York.

Getty Images Richard Gere, Ehefrau Alejandra Gere im November 2024 in New York.

