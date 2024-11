Etwa kein Romantiker? So steht Richard Gere zu Beziehungen

Richard Gere (75) ist durch seine Rollen als Charmeur in Filmhits wie "Pretty Woman" einer der bekanntesten Frauenschwärme überhaupt. Nun kommt jedoch heraus, dass der Schauspieler im wahren Leben eher weniger romantisch veranlagt ist. "Beziehungen sind so etwas wie ein Handelsgeschäft: Ich gebe dir etwas, und du gibst mir etwas dafür. Das ist nicht wirklich Liebe, sondern eine emotionale Transaktion", sagt Richard Gere in der deutschen Ausgabe des Playboy.

Der 75-Jährige ergänzt: "Deshalb ist es auch so selten, dass wir im Leben wahre Liebe finden. Die findet sich eher im Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern [...]." Dass die Familie für ihn unangefochten an erster Stelle steht, betont er deutlich: "Wenn ich eines Tages auf dem Sterbebett liege, denke ich sicher nicht an meine Filme." Stattdessen werde er sich voraussichtlich an seine Frau, seine Kinder und alle Menschen aus seinem engeren Beziehungskreis erinnern.

Wie wichtig dem Filmstar seine Kinder und seine Ehefrau Alejandra Silva (41) sind, bewies er kürzlich durch einen lebensverändernden Schritt. Im Interview mit Bild erklärte er, dass er sich aus Liebe entschied, von den USA nach Madrid zu ziehen: "Ich bin vor allem für meine Frau nach Spanien gezogen." Seine Liebste habe ihre Heimat sehr vermisst und so trafen sie den Entschluss, gemeinsam mit ihren Kindern in Richtung Europa auszuwandern.

ActionPress Julia Roberts und Richard Gere in "Pretty Woman"

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im Oktober 2024

