So aufregend war "Das Traumschiff" für Sandy Meyer-Wölden

Das Traumschiff hatte schon einige berühmte Gastdarsteller. Mit Sandy Meyer-Wölden (41) geht in der aktuellen Ausgabe nun die nächste Prominenz an Bord. Während der Dreharbeiten im Mittelmeer kam die Moderatorin an ihre Grenzen, wie sie Bild verrät. "Das war das erste Mal für mich auf einem Kreuzfahrtschiff. Wir waren drei bis vier Tage auf hoher See, ohne Land in Sicht. Das war eine große Herausforderung", gibt die Ex-Partnerin von Oliver Pocher (46) ehrlich zu. Diese Erfahrung war etwas komplett Neues für Sandy: "Wir sind nicht von Bord gegangen, haben nur Wasser gesehen und es war ziemlich wackelig. Natürlich bin ich seekrank geworden."

Schon vor der Ausstrahlung ist bekannt, dass Sandy eine Yogalehrerin spielt. Im Gespräch mit der Tageszeitung plaudert sie aus: "Die Rolle hat perfekt zu mir gepasst, da Yoga eine große Rolle in meinem wahren Leben spielt. [...] Ich war für die Spiritualität an Bord zuständig, was ich sehr passend fand, da ich selbst sehr spirituell bin. Ich habe Yoga unterrichtet, aber auch Klangschalen und Atemübungen gemacht."

Beruflich könnte es bei der 41-Jährigen momentan nicht besser laufen, doch in ihrem Privatleben macht die TV-Bekanntheit gerade eine schwierige Zeit durch. "Mein Freund hat sich von mir getrennt. Und auch wenn es mir schwerfällt, versuche ich, dafür Verständnis aufzubringen", offenbarte sie ihren Fans kürzlich auf Instagram. Damit endete die Beziehung von Alexander Müller und der fünffachen Mutter nach weniger als einem halben Jahr.

Anzeige Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Sandy Meyer-Wölden, Ivo Kortlang und Friederike Linke in "Das Traumschiff"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller

Anzeige Anzeige