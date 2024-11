Auch diese zwei Stars sollen wohl ins Dschungelcamp ziehen

2025 werden wieder alle möglichen Stars und Sternchen für das Dschungelcamp nach Australien reisen. Dort müssen sich die Kandidaten in Ekelprüfungen beweisen und sich ihren Ängsten stellen. Da die Realityshow traditionell im Januar über die deutschen Fernsehbildschirme flimmert, wird nun auch schon fleißig spekuliert, welche Persönlichkeiten in diesem Jahr den Dschungel unsicher machen. Bunte behauptet nun, dass Insider zwei Kandidaten verraten haben. Dem Magazin zufolge soll der Unter Uns-Star Lars Steinhöfel (38) schon in wenigen Monaten am australischen Lagerfeuer sitzen. Außerdem könnte auch der Ex-Prince Charming-Sieger Lars Tönsfeuerborn (34) im Camp schon bald einige Geheimnisse ausplaudern.

Doch das ist noch nicht alles: Vor wenigen Stunden machte auch Bild einige angebliche Teilnehmer öffentlich. Eine Quelle soll gegenüber dem Blatt verraten haben, dass unter anderem Yeliz Koc (31) am Kampf um die Sterne teilnehmen wird. Auch Alles was zählt-Star Nina Bott (46) und GZSZ-Darsteller Timur Ülker (35) haben ihre Verträge angeblich bereits unterschrieben.

So oder so müssen sich die Fans nicht mehr lange gedulden, bis sie ihre Idole in den Dschungelprüfungen anfeuern können. Generell ist die Wartezeit dieses Mal nicht ganz so lang wie sonst: Im Sommer lief nämlich die Sonderstaffel Allstars-Dschungelcamp. Dort bekamen dreizehn Kandidaten aus den früheren Staffeln eine erneute Chance auf die Krone – und am Ende sicherte sich Georgina Fleur (34) den Sieg.

AEDT / ActionPress Lars Steinhöfel, Schauspieler

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Lars Tönsfeuerborn, TV-Bekanntheit

