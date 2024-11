Dschungelcamp 2025: Sind das die ersten drei Kandidaten?

Bald geht es wieder los: Eine Gruppe von deutschen Promis wird sich ins Gebüsch stürzen und im Dschungelcamp um Sterne kämpfen. Obwohl nach wie vor alle Namen und Details zur neuen Staffel geheim gehalten werden, soll ein Insider schon jetzt drei Namen gegenüber Bild gespoilert haben. Laut dem Informanten aus der Dschungelcamp-Produktion ist zum Beispiel keine andere als Yeliz Koc (31) unter den Auserwählten. Neben Promi Big Brother und Love Island VIP könnte sie dann also auch noch das Käfercamp auf die Liste ihrer bestandenen Abenteuer setzen.

Wie das Magazin weiter berichtet, soll auch Nina Bott (46) im nächsten Jahr um die Dschungelkrone kämpfen. Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rollen in den beliebten Serien Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Alles was zählt und auch Rote Rosen bekannt. Damit hätte sie auch eine Gemeinsamkeit mit dem letzten Kandidaten, der laut dem Blatt ebenfalls nach Australien reisen soll: Schauspieler Timur Ülker steht seit 2018 für GZSZ vor der Kamera. Kennengelernt haben die beiden sich allerdings nicht, denn Nina war vor 19 Jahren das letzte Mal in der Soap dabei.

In diesem Jahr gab es gleich zwei Ausgaben der beliebten Show: Im Januar lief die ganz normale Staffel des Dschungelcamps. Dabei ging Musikerin Lucy Diakovska (48) als Siegerin hervor. Über den Sommer flimmerte dann das allererste Mal die Allstars-Ausgabe über den Fernseherbildschirm. Georgina Fleur (34) schlug sich dabei gegen ihre Mitkämpfer durch und gewann das Preisgeld von 100.000 Euro.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Splash News Nina Bott im Januar 2023 in Berlin

Getty Images Timur Ülker, Schauspieler

