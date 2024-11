Cringe? "Temptation Island"-Tammo & Marie bringen Song raus

In diesem Jahr nahmen Tammo und Marie an Temptation Island teil – mit Erfolg. Die Insel der Versuchung verließ das Paar am Ende gemeinsam. Nach der Realityshow begeben sich die beiden nun auf neues Terrain: Sie bringen im kommenden Monat ihre erste Single heraus. "Endlich ist es so weit! Wir können es kaum fassen und sind überglücklich, euch mitteilen zu dürfen, dass unser Song 'Love' zusammen mit dem Musikvideo am 5. Dezember um 23:59 Uhr erscheint", kündigte Marie zu einem Ausschnitt des Musikvideos auf Instagram an. Sie betonte: "Es ist ein Herzensprojekt und wir freuen uns unglaublich, es endlich mit euch teilen zu dürfen. Wir hoffen, dass es euch genauso berührt wie uns."

In dem kurzen Clip posieren die beiden vor einem mit Rosen geschmückten Mercedes-G-Wagon. An einer Stelle singt Tammo: "Du brauchst nicht zweifeln, Girl. Ich bleibe bei dir – gemeinsam gehen wir auf Reisen. Bist du dabei, hält die Zeit an." Darauf folgt der Part seiner Freundin: "Ich war noch nie so in love wie mit dir, Baby. Seit Tag eins, sag' ich nicht Nein", singt sie. Bei den Fans kommt ihr Song allerdings bislang nicht besonders gut an. "Ich mag euch, ehrlich! Aber bin ich die Einzige, die dieses Autotune einfach nur furchtbar findet?", "Ich mag euch beide, aber das Lied finde ich schrecklich, Tammo ist mit seinem Körper total lost im Video und das Ganze hat nichts mit Musik zu tun" oder "Kein Hate! Aber das ist Cringe sein Urgroßvater", lauten nur einige der kritischen Reaktionen in der Kommentarspalte.

Mit ihrer Teilnahme an "Temptation Island" gab das Paar sein Debüt im Reality-TV. Nach der Ausstrahlung der Show sprachen die beiden bereits von ihren Zukunftsplänen im Interview mit Promiflash: "Unser Hauptziel ist es auf jeden Fall, glücklich zu sein, und dazu gehört für uns auch eine Hochzeit. Vielleicht fangen wir langsam an, diese ein bisschen zu planen", erklärten Tammo und Marie. Sie würden künftig außerdem gerne in andere Formate gehen – vor allem ins Sommerhaus der Stars. "Es soll ja einen Sommerhaus-Fluch geben. Vielleicht bekommen wir ja mal die Möglichkeit, auch dort zu beweisen, dass wir ein super Team sind", erklärte das Paar im Gespräch weiter.

Instagram / marietammo Tammo und Marie, "Temptation Island"-Kandidaten 2024

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Marie und Tammo, "Temptation Island"-Kandidaten

