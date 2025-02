Nach Kevin: "Temptation Island"-Couple zieht in LAFA-WG ein

"La Familia – House of Reality" bekommt noch mehr neuen Zuwachs! Erst kürzlich gab Too Hot to Handle: Germany-Star Kevin Njie (28) bekannt, in die Promi-Wohngemeinschaft in München zu ziehen. Nun melden sich noch zwei Neuzugänge zu Wort: Die Temptation Island-Bekanntheiten Marie und Tammo werden ebenfalls Teil der Reality-WG. "Wir sind jetzt Teil der LAFA-Family und wir freuen uns richtig drauf", verrät das Couple auf Instagram.

Im Jahr 2024 stellte sich das Paar dem ultimativen TV-Treuetest. Keiner der beiden ließ sich auf der Insel der Verführung etwas zuschulden kommen, und sie verließen weiterhin glücklich verliebt das Format. Für Marie und Tammo war die Show aber dennoch der Schritt in die Öffentlichkeit: Sie arbeiten nicht nur erfolgreich als Influencer, vergangenen Dezember veröffentlichten sie sogar ihren ersten gemeinsamen Song mit dem Titel "Love". "Es ist ein Herzensprojekt und wir freuen uns unglaublich, es endlich mit euch teilen zu dürfen. Wir hoffen, dass es euch genauso berührt wie uns", kündigte die Blondine voller Vorfreude die Single auf Instagram an.

Ab wann die beiden mit Sack und Pack nach München ziehen, verraten sie noch nicht. Allzu lang wird es aber wohl nicht mehr dauern – bis dahin freuen sich Tim Kühnel, Julia Römmelt (30), Cecilia Asoro (28) und Co. erst mal über den Einzug von Kevin. "Ich freue mich mega, aber bin auch ein bisschen aufgeregt", gestand der 28-jährige Ex von Emely Hüffer (28) bereits auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / marietammo Tammo und Marie, "Temptation Island"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kevin.njie Kevin Njie im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige