Jetzt reagiert Maite Kelly auf Thomas Gottschalks Aussage

Maite Kelly (44) und Thomas Gottschalk (74) stehen derzeit im Mittelpunkt einer Kontroverse. In seinem Podcast machte der TV-Moderator eine abfällige Bemerkung über die Figur der Sängerin. Maite ließ diese Worte nicht unkommentiert und reagierte mit einer deutlichen Stellungnahme. Gegenüber der Bild erklärte sie: "Ich war schon als Kind klug genug zu wissen, dass Menschen, die auf solche Plattitüden zurückgreifen, nur mein Mitleid verdienen. Deshalb bekamen sie auch damals nie meinen Respekt." Sie betonte weiter die Bedeutung der Menschenwürde und sagte: "Wir leben zum Glück in einem Land, in dem für jeden Menschen da draußen eines der schönsten Grundrechte gilt: 'Die Würde des Menschen ist unantastbar.' Alles, was dieser Unantastbarkeit widerspricht, ist deswegen als irrelevant zu bewerten."

Aber was hat Thomas eigentlich genau gesagt? In seinem Podcast "Die Supernasen" kommentierte er die Figur der Musikerin. Mit Blick auf seinen bevorstehenden Auftritt beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen (43) sagte Thomas: "Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht." Diese Aussage sorgte für Empörung und löste eine Debatte über Respekt und Bodyshaming aus.

Thomas hat sich bislang nicht bei Maite entschuldigt. Er versuchte jedoch gegenüber der Bild, seine Äußerung zu erklären: "Es handelte sich zweifelsohne um einen Gag, der auf Kosten von Maite ging. Ihr ist aber die Tatsache bekannt, dass ein Gag immer auf Kosten irgendjemandes geht." Er führte weiterhin aus: "Ich glaube, genug davon auf meine eigenen gemacht zu haben, um es mir in meinem Alter leisten zu können, auch Maite nicht ungeschoren davonkommen zu lassen. Sie ist alt genug, schon mal das Sprichwort gehört zu haben: 'Was sich liebt, das neckt sich.'" Maite ließ diesen Erklärungsversuch nicht durchgehen, kommentiert ihn aber auch nicht weiter. Auf die Frage, ob sie Thomas verzeihen würde, wenn die beiden sich wiedersehen, sagte sie lediglich: "Das weiß ich noch nicht. Ich brauche dafür Zeit."

Maite, bekannt als Mitglied der Kelly Family und erfolgreiche Solokünstlerin, hat in der Vergangenheit offen über ihre Erfahrungen mit Körperbild und den Erwartungen der Unterhaltungsbranche gesprochen. Sie setzt sich für Selbstakzeptanz ein und gilt für viele Frauen als Vorbild. "Ich liebe meinen Körper mehr als je zuvor", sagte sie einst gegenüber Promipool. Einmal erklärte sie dazu: "Gott sei Dank hat mein Vater mich mit genug Selbstliebe ausgestattet, dass Witze auf Kosten meiner Figur mich in meinem Leben am allerwenigsten gejuckt haben." Sie sieht jedoch die Probleme bei den Mädchen, die so einen Vater nicht haben, und die sich von solchen Kommentaren beeindrucken lassen. Ihre positive Einstellung inspiriert zahlreiche Fans, sich nicht von gesellschaftlichen Schönheitsidealen beeinflussen zu lassen. Thomas hingegen ist für seine unverblümten Kommentare bekannt und sorgte bereits mehrfach für Schlagzeilen. Seine jüngsten Aussagen werfen Fragen darüber auf, wo die Grenzen zwischen Humor und Respekt liegen.

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

