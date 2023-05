Aus Angst: Evan Rachel Wood überlässt ihrem Ex Sorgerecht

Sie ist wirklich besorgt! Evan Rachel Wood (35) und Jamie Bell (37) hatten sich im Oktober 2012 das Jawort gegeben. Ein knappes Jahr später waren sie dann zum ersten Mal Eltern geworden. Doch ihr Liebesglück hielt nicht lange an, denn nach nur zwei Jahren Ehe ließen sich die Schauspieler scheiden. Jetzt übergibt Rachel Jamie das primäre Sorgerecht für ihren Sohn – aus Angst vor ihrem Ex-Partner Marilyn Manson (54)!

Auf juristischen Dokumenten, die Daily Mail vorliegen, geht hervor, dass ihr Sohn Jack nun dauerhaft bei seinem Vater in Los Angeles leben soll. Der Grund dafür ist ihr Ex – der mitten im Rosenkrieg Drohungen gegen den Neunjährigen ausgesprochen haben soll. Evan habe "große Angst, ihren Sohn in Gefahr zu bringen."

Schon im Dezember 2021 erhob die 35-Jährige schwere Vorwürfe gegen Marilyn. "Ich habe große Angst vor dem mutmaßlichen Täter. Ich habe durch ihn schwere, traumatische körperliche und emotionale Verletzungen erlitten", berichtete sie gegenüber der Zeitung. Die angeblichen Drohungen gegen ihren Sohn zwangen Evan wohl dazu, kugelsichere Glasfenster, eine Stahltür und einen Sicherheitszaun um ihr Haus zu ziehen.

