Kommt es bald zu einem großen Comeback von Hape Kerkeling?

Mit seinen Figuren Horst Schlemmer, Evje van Dampen oder in seiner Rolle als Königin Beatrix (86) wurde Hape Kerkeling (59) berühmt und gefeiert. Im Jahr 2014 zog sich der Komiker allerdings aus dem Showgeschäft zurück. In der Talkshow "3nach9" macht er nun jedoch deutlich, dass er auch nach zehn Jahren nicht beabsichtigt, wieder zurück vor die Kameras zu treten. "Ich hab's nicht vor", erklärte der Autor kurz und knapp. Ein Comeback steht vorläufig also erst mal nicht an.

Im vergangenen Jahr stand Hape zwar für seine Miniserie "Club Las Piranjas" vor der Kamera – doch der "Ich bin dann mal weg"-Autor machte daraufhin schnell deutlich, dass dies nur eine Ausnahme gewesen sei. Im Interview mit Stern machte Hape damals deutlich, dass er sich in vielen seiner Sendungen einfach nicht wohlgefühlt habe. Deswegen entschied er: "Ich habe damit aufgehört." Davor nahm er immer wieder kleinere Projekte an – so lieh er dem Schneemann Olaf in "Die Eiskönigin" beispielsweise seine Stimme.

Hans-Peter Wilhelm Kerkeling, wie Hape eigentlich bürgerlich heißt, begann bereits in seiner Kindheit erste Sketche aufzuführen – damals tat er das jedoch noch vor seiner geliebten Großmutter. Im Dezember 1984 wurde sein erstes eigenes Format "Kerkelings Kinderstunde" im TV ausgestrahlt. Den Durchbruch schaffte der in Recklinghausen geborene Comedian mit der Musik- und Sketch-Show "Känguru". Danach moderierte er zahlreiche Sendungen wie beispielsweise den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest, tourte mit seinen Comedy-Programmen durch die Länder oder begeisterte mit seinen eigenen Sketch-Shows. Zudem ist Hape auch als Autor erfolgreich. Sein Buch "Ich bin dann mal weg", welches 2006 erschien, ist eines der meistverkauften deutschen Sachbücher.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hape Kerkeling, Entertainer

Anzeige Anzeige

Getty Images Hape Kerkeling als Horst Schlämmer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige