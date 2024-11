Das sind die Thanksgiving-Pläne von Taylor Swift und Travis

Der amerikanische Feiertag Thanksgiving fällt in diesem Jahr auf den 28. November. Natürlich finden sich auch die Stars und Sternchen zu diesem Anlass zusammen. Für Taylor Swift (34) und ihren Freund Travis Kelce (35) scheint sich das Fest recht aufwendig zu gestalten. Dem Bericht von Daily Mail zufolge wird nämlich ein großes gemeinsames Familientreffen stattfinden. Der Popstar scheint die Verwandtschaft des Sportlers eingeladen zu haben, um mit ihren "Schwiegereltern" zusammen in Nashville zu feiern. Das Privatflugzeug von Taylor sei demnach wohl erst zu Travis nach Kansas City geflogen und kurze Zeit darauf wieder nach Nashville zurückgekehrt.

Die "Love Story"-Interpretin und der Tight End der Kansas Chiefs wurden trotz der inzwischen bekannten Reisepläne nicht persönlich gesichtet. Das Magazin bestätigt jedoch, dass das Flugzeug von Travis' Bruder Jason Kelce (37) nur eine Stunde nach Taylors Maschine in Nashville aufsetzt habe, was ein Beweis für die vermeintlichen Pläne sein könnte. Zudem hätte Jason schon in seinem New Heights-Podcast angedeutet, wie seine Feiertage verplant seien: "Wir fahren alle zu Thanksgiving nach Kansas City."

Die geborgene Zeit in Familie stellt vor allem für Taylor derzeit eine wichtige Stütze dar. Ihre erfolgreiche "The Eras"-Tour wird nämlich am 8. Dezember nach zwei Jahren und 149 Shows ein Ende finden. Dieser abschließende Meilenstein ist für die Musikerin offenbar schwierig zu verarbeiten. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail: "Diese Tour war ihr Leben und die Leute auf der Tour waren ihre Familie. Seit sie sich dem Ende nähert, ist sie super emotional – sie stützt sich mehr denn je auf Travis und ihre Familie."

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce, Juli 2024

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

