Gage verraten: Sie soll in das Dschungelcamp 2025 einziehen

Es dauert nicht mehr lange, bis das Dschungelcamp in eine neue Runde geht. Im kommenden Jahr heißt es wieder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Nach und nach wird immer mehr spekuliert, welche Promis sich dieses Mal in den Dschungel wagen. Wie Bunte nun erfahren haben will, soll diese Dame auf jeden Fall mit dabei sein: Boris Beckers (57) Ex Lilly Becker (48)! Laut dem Newsportal sahnt Lilly mit ihrer Teilnahme an der Outdoorshow auch ordentlich ab – ihre Gage soll bei rund 250.000 Euro liegen.

Aber natürlich wird nicht nur Lilly in den Dschungel einziehen. Laut Bild-Informationen könnte sie von Reality-Sternchen Yeliz Koc (31) und Schauspielerin Nina Bott (46) Gesellschaft bekommen. Unter die drei Frauen sollen sich zudem auch einige Männer mischen, unter anderem Timur Ülker (35), der vielen aus der TV-Serie GZSZ bekannt sein dürfte. Wie Bunte erst kürzlich berichtete, könnten die vier von Unter Uns-Star Lars Steinhöfel (38) und Ex-Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn (34) Unterstützung bekommen.

Die Gage und die Aussicht auf das Dschungelcamp-Preisgeld dürfte vor allem Lilly erfreuen. Die 48-Jährige befindet sich seit geraumer Zeit in einem Rechtsstreit mit dem TV-Produzenten Pierre Uebelhack. Laut ihm schulde die Ex der Tennislegende ihm 489.869 Euro. Anfang 2025 muss sich Lilly also nicht nur mit Spinnen, Schlangen und sonstigen Tieren herumschlagen, sondern auch vor Gericht verantworten, wie RTL berichtete.

Getty Images Lilly Becker im Oktober 2022

Getty Images Lilly Becker, Model

