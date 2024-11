Zum Geburtstag: Stefan Mross' neue Flamme schenkt ihm Urlaub

Stefan Mross (49) wurde am 26. November 49 Jahre alt. Seine Partnerin Eva Luginger ließ sich für den Ehrentag des Schlagerstars etwas ganz Besonderes einfallen: Die Musikerin entführte ihren Schatz auf eine Reise nach Ägypten. Mit dem Flieger ging es für das Paar an den beliebten Urlaubsort am Roten Meer. Stefan zeigte sich auf Instagram begeistert und postete ein Selfie der beiden mit den Worten: "Meine Eva hat mir eine Wahnsinnsüberraschung gemacht und mich ins wunderschöne El Gouna entführt. Ich bin immer noch ganz sprachlos!"

Unter dem Post freuen sich die Fans mit dem Paar. "Schönen Urlaub euch beiden", "Wünsche euch noch einen schönen Urlaub zusammen" oder "Wie schön! Alles Liebe nachträglich!", lauten nur drei der positiven Stimmen. Auch Comedian Sebastian Reich ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag mit einem Kommentar zu versehen: "Nachträglich noch alles Gute und Liebe zum Geburtstag und eine schöne Zeit!"

Derzeit befindet sich Stefan mitten in der Scheidung von seiner langjährigen Partnerin Anna-Carina Woitschack (32). Obwohl die Scheidungspapiere noch nicht unterzeichnet sind, denkt Stefan bereits an die nächste Trauung mit seiner neuen Partnerin Eva. "Eine Hochzeit ist etwas, das ich mir vorstellen kann", verriet er gegenüber Neue Post.

stefan.mross Stefan Mross, Moderator, mit seiner Partnerin Eva Luginger

Michael Kremer / Future Image / ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im September 2022

