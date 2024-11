Mette-Marit will Marius Borg Høiby nun in den Entzug bringen

Gegen Marius Borg Høiby (27) liegen derzeit schwerwiegende Anschuldigungen wegen Vergewaltigung vor. Dazu kommt, dass der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) seit Jahren mit Drogenproblemen zu kämpfen hat. Nachdem er vor zwei Tagen aus einer einwöchigen Untersuchungshaft entlassen worden war, soll sich Marius jetzt in Absprache mit seinen Eltern nach Großbritannien in eine Entzugsklinik begeben. Laut Se og Hør sei dort alles für einen Rehabilitationsaufenthalt vorbereitet. Darüber hinaus bestätigte die Osloer Polizei der Zeitung, es gebe "keine Einschränkungen" bezüglich einer Reise.

Der Plan, sich wegen seiner Drogen- und Alkoholsucht behandeln zu lassen, soll schon länger stehen. Es heißt, der 27-Jährige sei bereits Anfang November in Begleitung seines Stiefvaters Kronprinz Haakon (51) nach London gereist, um die Einzelheiten zu seinem Klinikaufenthalt zu klären. Wie Dagbladet berichtet, sollte es für Marius am 19. November in die britische Hauptstadt gehen. Er wurde jedoch am Vorabend wegen des Vorwurfs festgenommen, eine Person vergewaltigt zu haben, die bewusstlos gewesen sei.

Die ersten Anschuldigungen gegen Marius wurden Anfang August laut: Er wurde nach einer heftigen Auseinandersetzung mit seiner Ex-Freundin wegen Bedrohung und Gewaltanwendung verhaftet. Im Zuge der Ermittlungen gestand der Norweger seine Gewalttaten sowie den Konsum von Alkohol und Kokain und sah sich kurz darauf mit weiteren Vorwürfen konfrontiert. Es kam zu einer Ausweitung seiner Anklage, da zwei weitere Ex-Freundinnen ihn der Misshandlung beschuldigten, wie das norwegische Blatt berichtete.

ActionPress / Robin Utrecht Prinz Haakon, Marius Borg Høiby und Mette-Marit im Juni 2016

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby im Juni 2016