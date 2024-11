Sam Asghari ist ganz verliebt mit neuer Flamme unterwegs

Sam Asghari (30) wurde kürzlich dabei gesichtet, wie er mit seiner neuen Flamme, der Immobilienmaklerin Brooke Irvine, in Los Angeles Zeit verbrachte. Am Mittwoch genossen die beiden ein gemeinsames Mittagessen im veganen Restaurant Gracias Madre in West Hollywood, wobei sie sich sehr vertraut zeigten und keine Scheu vor öffentlichen Zärtlichkeiten hatten. Fotos, die TMZ veröffentlichte, zeigen die beiden anschließend Hand in Hand mit Sams Hund durch die belebten Straßen der Stadt spazieren.

Schon öfter wurde der Schauspieler gemeinsam mit der Blondine gesichtet: Vergangenes Wochenende verbrachten die beiden einige Tage im Bundesstaat Nevada und besuchten unter anderem einen Auftritt des bekannten DJs Kaskade im Zouk Nightclub im Resorts World Las Vegas. Mit dem gemeinsamen Trip heizten Sam und Irvine die Liebesgerüchte natürlich noch weiter an.

Sam Asghari ist ein bekannter Fitnesstrainer und Schauspieler, der durch seine Beziehung mit der Popikone weltweite Bekanntheit erlangte. Sam und Britney heirateten im Juni 2022. Nur ein Jahr später reichte Sam die Scheidung ein. "Nach sechs Jahren Liebe und Hingabe haben meine Frau und ich beschlossen, unsere gemeinsame Reise zu beenden. Wir werden die Liebe und den Respekt, den wir füreinander haben, bewahren, und ich wünsche ihr immer nur das Beste", erklärte der 30-Jährige nach dem Liebes-Aus in seiner Instagram-Story.

Instagram / samasghari Sam Asghari, Ex von Britney Spears

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

