Das waren die packendsten Ermittler bei "Alarm für Cobra 11"

Für Fans von Adrenalin und Action gibt es gute Neuigkeiten: Alarm für Cobra 11 kehrt ab dem 3. Dezember zurück auf die Bildschirme! Seit beeindruckenden 28 Jahren sorgt Erdoğan Atalay (58) als Hauptkommissar für Hochspannung auf der Autobahn. In dieser Zeit hatte er in seiner Rolle als Semir Gerkhan mehr Partner gehabt als jede andere Figur im deutschen Fernsehen, und jeder brachte frischen Wind in die Serie. Grund genug, einen Blick auf die wechselnden Ermittler zu werfen, die gemeinsam mit ihm für Recht und Ordnung sorgten – oder es zumindest versuchten.

Den Auftakt machte Johannes Brandrup (57) als Frank Stolte, der die Serie aber schon in Folge drei wieder verließ. Danach übernahm René Steinke als Tom Kranich das Steuer und brachte packendes Drama mit: Seine Figur verlor erst ihre TV-Partnerin und dann in einem Undercover-Einsatz das eigene Leben. Im Jahr 2007 folgte Gedeon Burkhard (55), bekannt aus "Kommissar Rex", dessen Zeit als Chris Ritter jedoch nach nur einem Jahr endete. Mit jedem neuen Kollegen veränderte sich die Dynamik der Serie, aber Semir blieb stets das Herzstück, das alles zusammenhielt.

Im Jahr 2008 sorgte Tom Beck (46) als Ben Jäger für neuen Schwung, bevor er 2013 seine Schauspielkarriere für die Musik auf Eis legte. Den größten Wandel gab es 2020, als mit Pia Stutzenstein erstmals eine Frau als Semirs Partnerin übernahm. In ihrer Rolle als Victoria "Vicky" Reisinger bringt sie nicht nur andere Perspektiven, sondern bleibt Erdoğan auch in der kommenden Eventfilm-Reihe erhalten. Seit 2021 wird die Kultserie nämlich nicht mehr als klassische TV-Serie produziert, sondern als Reihe von eigenständigen Actionfilmen fortgesetzt – ein Neustart, der die Tradition des Formats wahrt und dennoch Raum für frische Geschichten lässt.

Getty Images Tom Beck, Schauspieler

Getty Images Pia Stutzenstein bei der Premiere von "Das perfekte Geheimnis", Oktober 2019

