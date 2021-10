Eigentlich war Mitte August die vorerst letzte Folge der beliebten Polizeiserie Alarm für Cobra 11 über die TV-Bildschirme geflimmert: Nach 25 Staffeln nahmen die nervenaufreibenden Geschichten rund um den Kriminalhauptkommissar Semir Gerkhan (Erdogan Atalay, 55) in einem fulminanten Finale ein Ende. Für die Fans der Serie gibt es jetzt aber allen Grund zur Freude: "Alarm für Cobra 11" wird nämlich doch fortgesetzt!

Richtig gehört! Der RTL-Chef Henning Tewes bestätigte jetzt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Autobahnpolizei in Zukunft wieder im Einsatz sein wird. Allerdings werde es keine neuen Folgen von "Alarm für Cobra 11" in Serienform mehr geben – vielmehr plane RTL eine "Eventfilm-Reihe". Die Fans dürfen sich also auf mehrere Actionstreifen in einer Länge von jeweils rund 90 Minuten freuen.

Aber damit noch nicht genug: Denn in den neuen "Alarm für Cobra 11"-Filmen dürfen sich die Zuschauer auch auf bekannte Gesichter aus der Serie freuen. Die Schauspieler Erdogan Atalay und Pia Stutzenstein seien nämlich ein Teil der neuen Geschichten. Weitere Darsteller sind bislang allerdings noch nicht genannt worden.

TVNOW / Guido Engels Semir (Erdogan Atalay) und Willmers (Inga Birkenfeld) im Finale von "Alarm für Cobra 11"

TVNOW / Guido Engels Semir (Erdogan Atalay) und Ben (Tom Beck) in "Alarm für Cobra 11"

RTL TVNOW Erdogan Atalay bei "Alarm für Cobra 11"

