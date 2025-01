Die erste Kommissarin erobert jetzt "Alarm für Cobra 11"

Der Auftakt der 25. Staffel von Alarm für Cobra 11 hat für ordentlich Furore gesorgt – und das nicht nur wegen der actiongeladenen Szenen. Zum ersten Mal steht eine Frau an der Seite von Semir Gerkhan, der von Erdogan Atalay (58) verkörpert wird. Schauspielerin Pia Stutzenstein bringt als neue Kommissarin Vicky Reisinger frischen Wind in die Kultserie. Bereits die Ausstrahlung der ersten Folge war ein voller Erfolg: Knapp 2,3 Millionen Zuschauer schalteten ein, was RTL fantastische Quoten von 16,8 Prozent beim jungen Publikum bescherte.

In einem Gespräch mit spot on news reflektierten Pia und Erdogan, wie sich die Dynamik ihrer Figuren entwickeln könnte. Pia hofft, dass ihre Rolle bald auch eine romantische Seite zeigen kann: "Ich hätte gerne, dass Vicky mal einen Love Interest kriegt, dass sie sich verliebt und dass es gut ausgeht – oder eben nicht." Erdogan fügte lachend hinzu, dass ein solches Liebesabenteuer aber auch ein böses Ende nehmen könnte, um die Spannung zu erhöhen. Zudem unterstrichen die beiden, dass die unterschiedliche Weltanschauung der modernen Vicky und des traditionsbewussten Semir reichlich Potenzial für humorvolle und emotionale Konflikte bietet.

"Alarm für Cobra 11" ist seit Jahrzehnten ein Aushängeschild deutscher Fernsehunterhaltung, doch die Verpflichtung von Pia ist eine Premiere in der Geschichte der Serie. Erdogan ist bereits seit 1996 dabei und hat in dieser Zeit einige Partner wie Mark Keller (59), Christian Oliver (✝51), Gedeon Burkhard (55) oder Tom Beck (46) an seiner Seite gehabt. Das neue Duo scheint den Nerv der Zuschauer zu treffen. Auf Social-Media-Plattformen war das Feedback zum Staffelauftakt überwiegend positiv und Fans äußerten sich begeistert über die frischen Impulse und die Chemie zwischen den Hauptfiguren: "Die sind ein Megateam", hieß es etwa auf Twitter.

Getty Images Pia Stutzenstein bei der Premiere von "Das perfekte Geheimnis"

RTL / Guido Engels Erdogan Atalay in "Alarm für Cobra 11"

