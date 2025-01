Quotentief bei RTL: "Alarm für Cobra 11"-Film floppt im TV

Das lang erwartete Comeback von Alarm für Cobra 11 bei RTL konnte am Dienstagabend weder bei den Gesamtzuschauern noch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen überzeugen. Wie DWDL.de berichtet, erzielte der erste neue Spielfilm mit Erdogan Atalay (58) und Pia Stutzenstein lediglich 1,33 Millionen Zuschauer insgesamt, davon 420.000 aus der werberelevanten Zielgruppe. Das bescherte der Kultserie einen Marktanteil von nur 8,8 Prozent – ein historischer Tiefpunkt, seit das Action-Format in Spielfilmlänge ausgestrahlt wird.

Im Vorfeld hatte RTL großen Aufwand betrieben, um das Comeback der Autobahnpolizei zu promoten, doch das neue Kapitel konnte bisher kaum an alte Erfolge anknüpfen. Nach einer zweijährigen Pause, die unter anderem durch eine Verletzung von Hauptdarsteller Erdogan Atalay bedingt war, sollte die Serie mit neuen Filmen frischen Wind ins Programm bringen. "Alarm für Cobra 11" hatte in den vergangenen Jahrzehnten eine fast unvergleichliche Erfolgsgeschichte zu verzeichnen. Seit 1996 begeistert die Serie nicht nur mit spektakulären Stunts, sondern etablierte auch Erdogan als festes Gesicht des Formats.

Zwischenmenschlich ist die Chemie der Teams vor der Kamera immer ein Schlüssel zum Erfolg gewesen. Trotz wechselnder Partnerinnen und Partner hat Erdogan, der privat eher zurückhaltend lebt, immer wieder betont, wie sehr ihm die dynamische Teamarbeit am Set am Herzen liege. "Wir geben immer 100 Prozent – für die Fans und für den Spaß an der Sache", sagte er einst in einem Interview. Ob dies auch ausreicht, um neue Fans zu gewinnen, wird sich vermutlich an den kommenden Ausstrahlungen zeigen. Fans der Serie können sich jedenfalls schon nächste Woche auf einen weiteren neuen Spielfilm freuen.

Getty Images Schauspieler Erdogan Atalay

United Archives GmbH /ActionPress Erdogan Atalay als Semir Gerkhan bei "Alarm für Cobra 11"

