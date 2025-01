Erdogan Atalay denkt nicht an "Alarm für Cobra 11"-Aus

Erdogan Atalay (58), bekannt als das Gesicht von "Alarm für Cobra 11", denkt auch nach fast 30 Jahren als Hauptdarsteller nicht ans Aufhören. Die Kultserie, die in über 100 Ländern läuft, kehrt bei RTL mit zwei neuen Folgen in Spielfilmlänge zurück. Bereits seit dem 7. Januar sind diese auf RTL+ verfügbar, ab dem 14. Januar zudem auch im TV zu sehen. Der zweite Film folgt am 21. Januar. "Ich mag das Format einfach und fühle mich damit verbunden", erklärt der Schauspieler gegenüber teleschau und betont, dass die Begeisterung für den Dreh und die Teamarbeit nach so vielen Jahren keineswegs nachgelassen habe.

Besonders stolz zeigt sich Erdogan auf die Vielseitigkeit von "Alarm für Cobra 11". Im Gespräch betont er, dass keine andere Serie sich so wandlungsfähig präsentiere wie diese. "Es gibt lustige Teile, die fast einer Komödie gleichen, und dann ernsthafte Episoden, die bei ARTE hätten laufen können." Mit diesen Kontrasten sei man einzigartig im Vergleich zu anderen langlaufenden Formaten wie "CSI" oder "S.W.A.T.". Entscheidend für die Zukunft der Serie sei allerdings der Sender RTL, so der Schauspieler. Doch obwohl die Serie älter wird, verspricht Atalay auch weiterhin Action: "Ich liebe es, wenn ab und zu eine Bombe explodiert und es richtig knallt."

Erdogan, der den Polizisten Semir Gerkhan seit 1996 spielt, betont nicht nur seine Liebe für Action, sondern auch den Enthusiasmus, den er sich in der Filmwelt generell wieder häufiger wünscht. Privat schätzt der Schauspieler hingegen die Ruhe in seinem Leben, die er fernab der explosiven Szenen der Serie genießt. Im Interview mit teleschau gab er sich als Familienmensch und sprach darüber, dass er die Zeit mit seinen Liebsten als wichtigen Ausgleich zum Alltag am Set sehe. Trotz seines Lebens in der Fernsehbranche bleibt er sympathisch bodenständig – eine Qualität, die seinen Fans offensichtlich genauso wichtig ist wie die spektakulären Stunts in der Serie.

Getty Images Schauspieler Erdogan Atalay

ActionPress Erdogan Atalay im Februar 2020 in Berlin

