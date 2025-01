Krasse Stunts: "Alarm für Cobra 11"-Star erzählt vom Dreh

Pia Stutzenstein ist als Ermittlerin Vicky Reisinger bei Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei in vielen actiongeladenen Szenen zu sehen, die ihren Puls regelmäßig nach oben treiben. Zwei neue Filme mit der 35-jährigen Schauspielerin werden im Januar auf RTL ausgestrahlt. Besondere Aufmerksamkeit erregt dabei eine spektakuläre Stunt-Szene aus dem zweiten Film, in der sie von einem Dach auf einen fahrenden Wohnwagen-Anhänger springen muss. "Ich bin gestorben!", kommentierte Pia im Interview mit Express und fügte hinzu, der Adrenalinrausch habe sie völlig ausgepowert.

Seit ihrem Einstieg 2020 besteht sie darauf, ihre Stunts selbst zu machen – damals hatte das noch für ordentlich Skepsis im Team gesorgt, das sich Sorgen um ihre Sicherheit machte. "Heidi, mein Stuntkoordinator, meinte: Pia, wenn dir das zu viel wird, sag Bescheid", erinnerte sie sich. Heute hingegen genießt sie am Set größeres Vertrauen. Neben den Herausforderungen der Dreharbeiten berichtete die Schauspielerin auch von ihren Erfahrungen auf Bali, wo sie mittlerweile lebt. Der chaotische Straßenverkehr dort habe sie anfangs geärgert, wie sie berichtet: "Das war hier echt eine krassere Herausforderung als 'Cobra 11'. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert, aber es funktioniert." Inzwischen sei er aber eine Lektion im Loslassen geworden.

Neben ihrer Arbeit und den vielschichtigen Rollen, die sie verkörpert, hat Pia auch bewundernde Worte für Kolleginnen wie Emily Blunt (41) übrig, die sie als großes Vorbild sieht. Insbesondere Blunts körperlicher Einsatz in Filmen hat Pia imponiert, auch wenn sie selbst glücklicherweise bisher von Verletzungen verschont geblieben ist. Doch wie sie betont, fordere das Drehen der ständigen Action-Szenen seinen Tribut: Lange Arbeitstage und intensive körperliche Belastung machen ihre Arbeit zwar herausfordernd, doch genau diese Leidenschaft für Dreh und Stuntarbeit treibt Pia an und macht sie zu einer der wenigen Schauspielerinnen in Deutschland, die ähnlich wie Tom Cruise (62) ihre Stunts selbst übernehmen.

RTL "Alarm für Cobra 11"-Schauspieler Pia Stutzenstein und Erdogan Atalay

Getty Images Pia Stutzenstein bei der Premiere von "Das perfekte Geheimnis"

