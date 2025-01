Neue Drehorte: Hier spielen die "Alarm für Cobra 11"-Folgen

Alarm für Cobra 11 kehrt nach einer langen Wartezeit endlich wieder mit zwei neuen Folgen in Spielfilmlänge zurück. Nachdem die meisten Szenen der Actionserie zuvor in Studios in Köln und Hürth gedreht wurden, zog die Produktion für die aktuellen Episoden nach Bonn und Königswinter. Dabei wurden ganz unterschiedliche Orte zu Drehplätzen. "Wir sind froh, wenn wir auch mal in Ecken drehen können, die nicht so oft bespielt werden", erklärt der Produzent Christopher Sassenrath gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger. In der Folge "Kein Kinderspiel", die am 14. Januar im Fernsehen läuft, wurde zum Beispiel eine ehemalige Bonner Kinderklinik zur Handlungskulisse. Das Krankenhaus wurde im Film allerdings auch zu einer Seniorenresidenz, die als "Altenheim Abendrot" eine zentrale Rolle spielen soll.

In der zweiten Folge, die den Titel "Hoffnung" trägt und am 21. Januar ausgestrahlt wird, verwandelte sich ein Gutshof zum Action-Schauplatz. Vor der Kulisse des Siebengebirges soll Pia Stutzenstein, die die Kommissarin Vicky Reisinger spielt, atemberaubende Stunts vollführt haben. Unter anderem sei das Dach des Gutshauses für eine spannende Kletterszene genutzt worden, von der die Ermittlerin auf einen fahrenden Wagen sprang. "Unsere Hauptdarstellerin Pia Stutzenstein macht fast alle Stunts selbst. Erst haben wir den Sprung vom Dach gefilmt und ihn später – dank digitaler Hilfsmittel – mit dem Festklammern unserer Heldin am fahrenden Fahrzeug kombiniert", erläutert Christopher den Prozess gegenüber der Zeitung.

Die lange Wartezeit auf die neuen Folgen von "Alarm für Cobra 11" war auch durch einen Unfall am Set bedingt. Hauptdarsteller Erdogan Atalay (58), der seit 28 Jahren als Kommissar Semir Gerkhan Verbrecher jagt, musste nach einer Verletzung an der Schulter einige Zeit pausieren. Der Zwischenfall dämpfte allerdings nicht seinen Elan für die Kultserie. "Ich mag das Format einfach und fühle mich damit verbunden", offenbarte der Schauspieler gegenüber teleschau. Auch nach fast 30 Jahren schwärmte er von der Sendung und betonte, nicht ans Aufhören zu denken.

Getty Images Pia Stutzenstein bei der Premiere von "Das perfekte Geheimnis"

Getty Images Schauspieler Erdogan Atalay

