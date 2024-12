Mit zwei neuen Filmen: "Alarm für Cobra 11" kehrt zurück

Nach zwei Jahren Pause kehrt die Actionserie Alarm für Cobra 11 mit zwei neuen Spielfilmen ins RTL-Programm zurück. Die 90-minütigen Episoden, die besonders im Fokus von Hauptdarsteller Erdogan Atalay (58) und Co-Star Pia Stutzenstein stehen, werden am 14. und 21. Januar 2025 jeweils um 20:15 Uhr ausgestrahlt, wie RTL nun bekannt gab. In den spannungsgeladenen Fällen ermitteln Vicky Reisinger (Pia Stutzenstein) und Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) nicht nur in gefährlichen Kriminalfällen, sondern geraten auch selbst in brenzlige Situationen. So geht es unter anderem um die mysteriöse Verbindung zwischen einem Angriff auf eine junge Mutter und einem tödlichen Sturz sowie um eine Entführung, die für Semir ganz persönlich wird, als er selbst in Geiselhaft gerät.

Die Rückkehr der Serie ist nicht zuletzt deshalb bemerkenswert, da die Dreharbeiten 2023 nach einem schweren Unfall von Erdogan Atalay unterbrochen werden mussten. Der Schauspieler hatte sich bei einer Actionszene schwer an der Schulter verletzt und musste operiert werden. Monate später, im März 2024, konnte Atalay jedoch Entwarnung geben, und die Produktion ging wieder weiter. In den neuen Filmen dürfen sich die Fans auf das bewährte Erfolgsrezept freuen: atemberaubende Stunts, packende Ermittlungen und die gewohnte Prise Humor. RTL setzt damit seinen neuen "Tödlichen Dienst-Tag" fort, sodass ab Januar immer dienstags Kriminalfilme ausgestrahlt werden. Zudem haben Streamingfans die Möglichkeit, die neuen Fälle bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ zu sehen.

Erdogan Atalay ist das unbestrittene Gesicht der actionreichen Serie, die seit 1995 im TV läuft und mit mehr als 380 Folgen zahlreiche Rekorde aufgestellt hat. Für viele Zuschauer ist er längst ein fester Bestandteil der Autobahngeschichten, die von spektakulären Stunts bis hin zu berührenden familiären Momenten alles bieten. Privat ist der Schauspieler ein echter Familienmensch. Auch mit Co-Star Pia Stutzenstein verbindet Atalay nicht nur eine langjährige berufliche Zusammenarbeit, sondern auch eine Freundschaft, die beide immer wieder in Interviews betonen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pia Stutzenstein bei der Premiere von "Das perfekte Geheimnis"

Anzeige Anzeige

Getty Images Erdogan Atalay, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige