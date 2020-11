Fröhliches Wiedersehen! In wenigen Wochen ist es endlich so weit: Die Fans von Verbotene Liebe dürfen sich auf neuen Content freuen. Ab 23. November geht das Reboot unter dem Motto "Next Generation" bei TVNOW online. Mit dabei sind dann auch einige altbekannte Gesichter aus dem Original-Cast. Zwei Ladys, die damals für "Verbotene Liebe" vor der Kamera standen, feiern jetzt aber in einer ganz anderen Serie ihre Reunion. Claudia Hiersche und Miriam Lahnstein (46) drehen zusammen für Der Lehrer.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Miriam jüngst ein Foto, das sie und ihre TV-Kollegin am Set des RTL-Formats zeigt. Während die Blondine ihre frisch gestylte Frisur vor der Linse präsentiert, hat die Carla-von-Lahnstein-Darstellerin ihre pinkfarbene Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Wie glücklich sie über die gemeinsame Arbeit mit der 46-Jährigen ist, macht auch sie in ihrer Social-Media-Story klar. Dort versieht sie den Repost des Fotos mit dem Kommentar: "Nach 11 Jahren wieder vor der Kamera vereint."

Ob sich die Fans schon bald auch auf eine längerfristige Zusammenarbeit der beiden Schauspielerinnen freuen dürfen? Dass Claudia bei den neuen "Verbotene Liebe"-Folgen mit von der Partie sein wird, ist schon lange bekannt. Es wird gemunkelt, dass auch Miriams Figur der Tanja von Lahnstein zurückkehren wird – bestätigt wurde diese Vermutung bisher jedoch nicht.

Anzeige

wcrART/face to face Miriam Lahnstein im Juli 2018 in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / claudiahiersche Claudia Hiersche

Anzeige

TVNOW / Julia Feldhagen Wolfram Grandezka, Claudia Hiersche, Gabriele Metzger und Jo Weil

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de