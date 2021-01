Großes Comeback bei Verbotene Liebe! Miriam Lahnstein (46) kehrt als das berüchtigte Serienbiest Tanja von Lahnstein zurück! Seit bekannt wurde, dass die 2015 abgesetzte Serie neue Folgen auf TVNOW bekommen wird, vermissten die treuen Fans der Show die ehemalige Grafengattin schmerzlichst. Doch wie von den Zuschauern gewünscht, kehrt sie nun doch für die letzten beiden Folgen von Staffel eins zurück. Im Promiflash-Interview verriet Miriam nun, wie Tanja wieder auf der Bildfläche erscheinen wird.

"Sie hat sich etwas bedeckt gehalten, die Geschehnisse aber gezielt aus der Ferne beobachtet und ihre Fäden im Hintergrund gezogen. Jetzt wartet sie auf die richtige Gelegenheit", erklärt Miriam die Comeback-Situation ihrer Rolle. Die Fans können sich also wieder auf jede Menge Drama und Intrigen von der feinsten Sorte freuen.

Geldprobleme wird Tanja vorerst wohl nicht haben. Wie man in der ersten Folge von "Verbotene Liebe – Next Generation" erfuhr, leerte Tanja das Bankkonto ihres Ex-Manns Ansgar komplett, bevor dieser aus dem Gefängnis entlassen wurde. Was sie wohl mit dem Geld vorhat? Das sieht man vermutlich in den nächsten Wochen.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Miriam Lahnstein

Anzeige

Getty Images Miriam Lahnstein, 2011 in Berlin

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Ansgar von Lahnstein mit seinem Bankberater

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de