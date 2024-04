Nach Scheidung: Paul Wesley mit Freundin Natalie gesichtet!

Verliebt in New York City – so erging es den beiden Turteltauben Paul Wesley (41) und Natalie Kuckenburg (23). Bildern, die Daily Mail vorliegen, zufolge, wurden die beiden am Donnerstag dabei gesichtet, wie sie durch die verregneten Straßen des Big Apples schlenderten. Während sie sich lachend unterhielten, präsentierten sie ihren All-Black-Look. Paul trug ein sportliches Outfit, bestehend aus Jacke, T-Shirt, Jeans und Sneakern. Dazu trug er eine schwarze Kappe und eine Sonnenbrille, die ihn wohl vor den Augen der Paparazzi schützen sollte. Seine Partnerin Natalie kleidete sich in einem schicken Ledermantel mit passenden Lederstiefeln ein. Ihre Yves-Saint-Laurent-Tasche baumelte von ihrer Schulter, während sie den Regenschirm hielt.

Paul und Natalie sind offenbar schon seit November 2022 ein Paar. Der Schauspieler eröffnete kürzlich gegenüber People, dass seine Beziehung zu Natalie so gut funktioniere, weil sie denselben Humor teilen würden. Aufgrund dessen sehe er in ihr die ideale Partnerin. "Ich glaube, der Grund, warum unsere Beziehung so gut funktioniert, ist, dass wir viel miteinander lachen", erzählte der Vampire Diaries-Darsteller. Auf die Frage, wer denn die lustigste Person in seinem Leben sei, antwortete er: "Da gibt es zwei Personen – Nummer eins wäre mein Hund und Nummer zwei wäre wohl meine Freundin."

Ob der Humor das Problem bei Pauls früheren Beziehungen war? Bevor der 41-Jährige seine aktuelle Freundin kennenlernte, heiratete der Serienstar bereits zweimal. Seine erste Ehe führte er von 2011 bis 2013 mit Torrey DeVitto (39). Fünf Jahre später lernte er im Juni 2018 seine Ex-Frau Ines de Ramon kennen. Die beiden heirateten im folgenden Jahr im Februar. Doch die Ehe hielt nicht lange - drei Jahre später trennte sich das Paar und im März 2024 unterschrieben sie die Scheidungspapiere. Ines datet nun den Hollywoodstar Brad Pitt (60).

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Wesley und Natalie Kuckenburg bei den US Open 2023

Anzeige Anzeige

Rupert Thorpe/Mega Paul Wesley und Ines de Ramon 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Paar Paul Wesley und Natalie Kuckenburg? Ich finde, sie passen zusammen. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de