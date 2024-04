"Vampire Diaries"-Fortsetzung? Paul Wesley stellt Bedingung!

Paul Wesley (41) kann sich durchaus vorstellen für eine Fortsetzung von der beliebten Fantasyserie Vampire Diaries erneut vor der Kamera zu stehen – jedoch nur unter einer Bedingung! Das plaudert der Schauspieler aktuell in einem Interview mit E! News aus. "Ich denke, wenn Brother's Bond einer der Hauptsponsoren ist, würde ich vielleicht einen Gastauftritt in Betracht ziehen!", scherzt er. Brother's Bond ist nämlich die Bourbon Marke, die der Sonnyboy mit seinem ehemaligen Co-Star Ian Somerhalder (45) betreibt. "Ihr habt es gehört, Leute!", fügt der Beau lachend hinzu.

Mit seinem damaligen Serienbruder steht Paul bis heute in regelmäßigem Kontakt. "Mit Ian spreche ich natürlich jeden Tag!", plaudert der einstige Vampirjunge aus und auch mit seiner damaligen Kollegin Nina Dobrev (35) führt er ein enges freundschaftliches Verhältnis. "Mit Nina versuche ich so oft wie möglich zu sprechen. Wir reden eigentlich ständig miteinander!" Die Beauty versüßte ihren Fans übrigens erst vor wenigen Monaten den Tag mit einem Clip auf TikTok. In diesem tauchten einige der "Vampire Diaries"-Stars auf und lieferten eine kultige Reunion der Extraklasse!

Obwohl die Verkörperung des Stefan Salvatore in der Vampirserie einen ausschlaggebenden Meilenstein für seine Schauspielkarriere darstellte, vermisst Paul die Rolle nicht. "Acht Jahre ist eine lange Zeit und ich bin froh, das abgeschlossen zu haben", sinnierte er im vergangenen Jahr in einem Interview mit InStyle und gab offen zu: "Ich vermisse nicht wirklich etwas daran, ihn zu spielen!" Dennoch ist der 41-Jährige sehr glücklich darüber, Teil eines so großen Erfolges gewesen zu sein. "Es ist das größte Projekt, das ich jemals hatte. Ich habe seit 'Vampire Diaries' andere Rollen gespielt, aber das war alles nicht so populär!", reflektierte er während des Interviews.

Instagram / iansomerhalder Paul Wesley und Ian Somerhalder am "Vampire Diaries"-Set 2017

Getty Images "Vampire Diaries"-Cast im März 2012

