Timothée Chalamet soll Fokus auf Filmdreh statt Kylie legen

Timothée Chalamet (28) dreht derzeit den Film "A Complete Unknown", in dem er in die Rolle des Musikers Bob Dylan (83) schlüpft. Während der Dreharbeiten ist offenbar höchste Konzentration des Schauspielers gefordert und seine Freundin Kylie Jenner (27) stellt wohl eine ungewünschte Ablenkung für den New Yorker dar. Das berichtet nun ein Insider im Gespräch mit OK!. "Timmys Team möchte, dass der Fokus auf ihm und der Verwandlung, die er für die Rolle durchmacht, liegt und nicht auf Kylie", plaudert der Insider aus.

Dass Timothée sich ganz besonders auf die Dreharbeiten der Bob-Dylan-Biografie konzentrieren soll, hat wohl auch einen bestimmten Grund. Die interne Quelle will wissen: "Timmy sieht sich selbst als ernsthaften Oscar-Anwärter in diesem Jahr." Deshalb wolle er seinen ganzen Fokus auf das Filmdrehen legen. Fans sollten daher nicht damit rechnen, dass das Hollywood-Power-Paar bei einer der Filmpremieren sein Debüt auf dem roten Teppich geben wird. "Das heißt aber nicht, dass [Kylie] nicht in der Lage sein wird, die Afterpartys mit ihm zu besuchen", gibt der Informant Entwarnung.

Timothée und Kylie sollen bereits seit Herbst 2023 gemeinsam durchs Leben gehen. Ihren ersten offiziellen gemeinsamen Auftritt feierten der Schauspieler und die The Kardashians-Bekanntheit in diesem Jahr bei der Golden Globe-Preisverleihung. Die Hollywood-Stars saßen nebeneinander und konnten, wie mehrere Bilder zeigen, die Finger nicht voneinander lassen. Auch ein Insider verriet vor wenigen Wochen gegenüber OK!, dass die beiden auf Wolke sieben schweben: "[Kylie] ist unglaublich glücklich mit ihm. Sie war noch nie zuvor so verliebt. [...] Er liebt sie so sehr und ist respektvoll gegenüber ihrem gesamten Umfeld. Die Dinge blühen zwischen ihnen jeden Tag mehr und mehr auf."

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

