Timothée Chalamet verrät Details zu seiner Bob-Dylan-Rolle

Timothée Chalamet (28) wählte einen etwas unkonventionellen Weg, um in die Rolle des legendären Musikers Bob Dylan (83) zu schlüpfen. Im Interview mit Zane Lowe (51) für Apple Music erklärt er, wie seine stimmliche und körperliche Verwandlung für das bevorstehende Biopic "A Complete Unknown" sich von anderen Darstellern wie Austin Butler (33) oder Natalie Portman (43) unterscheide. "Jemand sagte mir mal: Man kann keinen Film über einen Maler machen, weil es nicht spannend ist, dabei zuzusehen, wie Farbe trocknet. Bob hat etwas Ähnliches, weil er kein Musiker ist, der sich dem Publikum direkt präsentiert", lässt Timothée zu Beginn des Gesprächs verlauten. In Anbetracht von Bobs spezieller Art hätte es laut ihm keinen Sinn ergeben, dessen Bewegungen mit einer festgelegten Choreografie nachzuahmen.

Timothée erinnert sich in diesem Zuge an Natalies Oscar-nominierte Darstellung der ehemaligen US-amerikanischen First Lady Jacqueline Kennedy Onassis (✝64) im Film "Jackie" aus dem Jahr 2016: "Sie spielt in ["Jackie"] eine Szene, die Schritt für Schritt genau das zeigt, was Jackie getan hat. Das war zunächst mein Ziel." Ursprünglich habe der "Dune"-Star für seine Interpretation einen ähnlichen Perfektionismus an den Tag legen wollen, jedoch schnell gemerkt, dass dieser Ansatz nicht der richtige sei. Obwohl er mit Stimmtrainern und Dialekt-Coaches arbeitete – Methoden, die seinen Freund Austin Butler perfekt für seine Rolle in "Elvis" vorbereitet hatten – erkannte er schließlich: "Moment, ich muss das alles weglassen. Das ist nicht mein Stil" – genauso wenig wie Bobs: "Er hatte keinen Stimmcoach. Er hatte zwei Flaschen Rotwein und vier Schachteln Zigaretten. Das kann man unmöglich imitieren."

Die Filmbiografie begleitet den 19-jährigen Bob zu Beginn der 1960er-Jahre bei seinem Umzug nach New York City. Laut offizieller Synopsis entwickelt der junge Musiker während seines Aufstiegs enge Beziehungen, wird jedoch zunehmend unzufriedener mit der Folk-Musikszene. Er weigert sich dagegen, in eine Schublade gesteckt zu werden "und trifft eine umstrittene Entscheidung, die weltweit kulturelle Wellen schlägt". Neben Timothée in der Hauptrolle sind auch Edward Norton (55) als Musiker Pete Seeger sowie Boyd Holbrook (43), Dan Fowler, Norbert Leo Butz und Scoot McNairy zu sehen. Regie führt "Walk the Line"-Filmemacher James Mangold (60), der das Drehbuch gemeinsam mit Jay Cocks verfasste.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Sänger Bob Dylan im Jahr 1965

