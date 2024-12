Diese Investoren waren schon bei "Die Höhle der Löwen"

Bei "Die Höhle der Löwen" entscheiden die Investoren seit zehn Jahren über die Zukunft ganzer Unternehmen. In dieser langen Zeitspanne kamen auch neue Gesichter hinzu, während andere sich aus der Sendung verabschiedeten. Insgesamt saßen über die Jahre 14 Löwen in den Sesseln, wovon bereits drei Ur-Löwen in 13 der 16 Staffeln zu sehen waren. Eine davon ist Judith Williams (53), die als einzige von Beginn der Gründershow an dabei ist, obwohl sie in Staffel 14 und 15 aufgrund der Krebserkrankung ihrer Mutter aussetzte. In der diesjährigen Jubiläumsstaffel fährt die Kosmetikunternehmerin allerdings wieder ihre Löwenkrallen aus.

Die anderen beiden Langzeit-Investoren sind Carsten Maschmeyer (65) und Ralf Dümmel (57). Mit einem geschätzten Vermögen von 1,2 Milliarden Euro soll Carsten der reichste Unternehmer unter den Löwen sein, doch wählerisch ist er nicht: Da der Ehemann von Veronica Ferres (59) sich, was die Start-ups angeht, thematisch nicht festlegt, konnten schon viele Gründer mit ihm ins Geschäft gehen. Die meisten Deals fuhr er aber nicht ein – das ist der Verdienst des DS-Produkte-Geschäftsführers Ralf. Langjähriger Teil des Löwenrudels ist außerdem Dagmar Wöhrl (70). Die ehemalige Bundestagsabgeordnete ist seit der vierten Staffel Teil der Show und investiert vor allem in Gründer, die sie auch emotional überzeugen.

Für das Jubiläum kehrten auch der Software-Unternehmer Frank Thelen (49) und der Extremsportler Jochen Schweizer (67) als Juroren zurück. Mit dabei sind zudem wieder Tijen Onaran, die bei ihrer Gründerwahl viel Wert auf Diversität und Gleichberechtigung legt, und Janna Ensthaler, die als eine der einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gilt. Für zwei Investoren geht die Reise bei "Die Höhle der Löwen" zu Ende: Die Dreharbeiten für die kommende Staffel werden ohne den Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau (49) und den Lebensmittelunternehmer Tillman Schulz (35) stattfinden. Zur ehemaligen Jury gehörten auch Nico Rosberg (39), Vural Öger, Lencke Wischhusen und Georg Kofler (67).

Getty Images Dagmar Wöhr, Investorin

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, "Die Höhle der Löwen"-Investor

