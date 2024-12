Eddie Murphys Sohn und Martin Lawrence' Tochter sind verlobt

Bei Jasmin Lawrence und Eric Murphy werden wohl bald die Hochzeitsglocken läuten – der Sohn von Eddie Murphy (63) und die Tochter von Martin Lawrence (59) sind verlobt! Die fröhliche Neuigkeit verkündet das Paar mit einem Video auf Instagram. Die Turteltauben stolzieren Hand in Hand durch ein Meer aus weißen Rosenblättern und Kerzenschein. Vor einem großen Herz angekommen, nimmt der 35-Jährige all seinen Mut zusammen, geht vor seiner Liebsten auf die Knie und stellt ihr die Frage aller Fragen. Überwältigt und liebestrunken nimmt die Beauty den Antrag an. "27.11 2024. Wir sind verlobt! Gott hat uns wirklich mit einer Liebe gesegnet, die sich wie Schicksal anfühlt. Wir könnten nicht aufgeregter sein für dieses nächste Kapitel", schwärmen die frisch Verlobten zu ihrem Beitrag.

Anlässlich ihres Liebesglücks erreicht das Paar eine Vielzahl freudiger Kommentare von Fans und Freunden. "Oh mein Gott. Ich freue mich so sehr für euch" und "So süß. Herzlichen Glückwunsch an euch beide", schreiben beispielsweise zwei User unter den Instagram-Beitrag. Ein weiterer Social-Media-Nutzer findet neben der Tatsache der Verlobung vor allem eins aufregend: "Oh mein Gott, stell dir vor, zu sagen, meine Großväter sind Eddie Murphy und Martin Lawrence. Glückwunsch zur Verlobung", fantasiert er über möglichen zukünftigen Nachwuchs. Papa Martin bringt seine Freude über die Verlobung zum Ausdruck, indem er den Beitrag in seiner Story teilt.

Seit mehr als drei Jahren gehen die Promi-Sprösslinge nun schon gemeinsam durchs Leben. Dass sich die beiden womöglich mal das Jawort geben werden, haben sich auch schon Eddie und Martin gedacht – und schon Gedanken darum gemacht, wer für die zukünftige Hochzeit aufkommen darf. "Na ja, normalerweise zahlt der Vater der Braut, oder? So ist es doch üblich. Das sollte kein Problem sein, Bad Boys ist ein echter Hit und Martin hat jede Menge Geld. Also sollte er in der Lage sein, für eine prächtige Hochzeit zu sorgen", scherzte Eddie im Interview mit ET.

Instagram / CbJYQ_CLDba Eric Murphy und Jasmin Lawrence im Februar 2024

Getty Images Eric Murphy und Jasmine Lawrence bei "Beverly Hills Cop: Axel F"-Premiere im Juni 2024

