Eddie Murphy glaubt: Seine zukünftigen Enkel werden unlustig

Eddie Murphy (64) und Martin Lawrence (60) könnten bald ihre Enkelkinder miteinander teilen, doch der "Shrek"-Star hat Zweifel daran, dass der Humor in der Familien-DNA liegt. "Die Leute sagen, 'Oh, wie lustig wird dieses Kind wohl sein?'", erzählte Eddie am 27. Juli bei der Los-Angeles-Premiere seines Films "The Pickup" gegenüber Extra und fügte hinzu: "Und ich wette, das Kind wird wahrscheinlich überhaupt nicht witzig sein. Ein ernstes Kind." Der Anlass für diesen scherzhaften Kommentar liegt in der Hochzeit ihrer Kinder: Eddies Sohn Eric Murphy und Martins Tochter Jasmin Lawrence haben im Mai still und heimlich geheiratet.

Die beiden hatten laut Eddie eine kleine Zeremonie nur für sich und einen Geistlichen. "Alle planten diese riesige Hochzeit, aber sie entschieden sich dann für etwas Ruhigeres", erklärte der Schauspieler bei einem Auftritt in der "Jennifer Hudson Show" Ende Mai. Dennoch ist eine größere Party für die Familie nicht ausgeschlossen. Sowohl Eddie als auch Martin scheinen das neue Band zwischen ihren Familien zu genießen, denn die "Bad Boys"-Stars sind bereits seit Jahren befreundet. Trotz der Verbindung bleibt Eddie realistisch: "Familientreffen sind ganz normal. Es fliegen nicht ständig Witze durch den Raum."

Jasmin und Eric waren über drei Jahre ein Paar, bevor Eric Ende November 2024 in einem besonderen Moment um Jasmins Hand anhielt. Mit Blumen, Kerzen und einem überdimensionalen roten Herz im Hintergrund machte er ihr einen romantischen Antrag, der beide emotional berührte. Das Paar lernte sich nicht etwa durch ihre berühmten Väter kennen – vielmehr stellte Jasmins Onkel sie einander vor. "Wir haben uns auf so vielen Ebenen verstanden und wurden zuerst gute Freunde", sagte Jasmin 2022 über ihren Beginn mit Eric. Das Kennenlernen und die Romantik entwickelten sich schließlich zu jener Liebe, die mittlerweile zwei prominente Familien vereint.

Getty Images Eddie Murphy, Schauspieler

Instagram / jasmin_lawrence Jasmin Lawrence, Martin Lawrence, Eddie Murphy und Eric Murphy auf der "Bad Boys"-Premiere

Getty Images Eddie Murphy und Martin Lawrence, bei der "Beverly Hills Cop: Axel F"-Premiere

