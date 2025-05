Eddie Murphy und Martin Lawrence' Kids sind nun verheiratet

Hollywood hat einen neuen familiären Bund: Eric Murphy und Jasmin Lawrence haben kürzlich den Bund fürs Leben geschlossen. Der Sohn von Hollywood-Star Eddie Murphy (64) und die Tochter von Schauspiel-Legende Martin Lawrence (60) heirateten vor zwei Wochen in einer äußerst intimen Zeremonie. In der "Jennifer Hudson Show" verriet Eddie, dass das Paar ganz privat, nur im Beisein eines Pfarrers, vor den Traualtar trat. Auf große Feierlichkeiten oder prominente Gästelisten wurde verzichtet. Bei ihrer Heirat nahm Jasmin den Doppelnamen Lawrence Murphy an, wie sie stolz auf Instagram präsentierte.

Eddie konnte es in der Talkshow nicht lassen, mit einem Augenzwinkern auf Martins mögliche Erleichterung hinzuweisen. "Er muss jetzt nicht für die große Hochzeit bezahlen", kommentierte er humorvoll und bezog sich damit auf die alte Tradition, nach der Brautväter für die Hochzeit aufkommen. Doch ganz aus dem Schneider ist Martin noch nicht. Wie Eddie berichtete, will die Familie eine Feier in größerer Runde nachholen: "Ich denke, wir werden eine große Party oder so etwas haben."

Jasmin und Eric machten ihre Beziehung im Jahr 2021 öffentlich. Anders als viele annehmen könnten, wurden sie jedoch nicht von ihren berühmten Vätern zusammengebracht. Ein Onkel von Jasmin spielte Amor und stellte die beiden einander vor. Die beiden fanden schnell zusammen, zunächst als Freunde, bevor sich aus dieser Verbindung eine romantische Beziehung entwickelte.

Instagram / ericmurphy777 Eric und Eddie Murphy im Juni 2021

Instagram / ericmurphy777 Martin Lawrence, Jasmin Lawrence und Eric Murphy im April 2023

