Eddie Murphy oder Martin: Wer zahlt die Hochzeit ihrer Kids?

Neben ihren Jobs als Schauspieler verbindet Eddie Murphy (63) und Martin Lawrence (59) noch etwas: Ihre Kinder, Jasmin Lawrence und Eric Murphy, sind seit Jahren in einer Beziehung! Im Gespräch mit ET stellt der "Beverly Hills Cop"-Darsteller nun klar, wer von beiden Vätern für eine Trauung ihrer Sprösslinge aufkommen müsste. "Na ja, normalerweise zahlt der Vater der Braut, oder? So ist es doch üblich. Das sollte kein Problem sein, 'Bad Boys' ist ein echter Hit und Martin hat jede Menge Geld. Also sollte er in der Lage sein, für eine prächtige Hochzeit zu sorgen", witzelt der Komiker.

Im Interview mit dem Magazin kündigt die Comedy-Legende auch noch große Pläne an. Gemeinsam mit Martin wolle Eddie ein Remake des Klassikers "Eine total, total verrückte Welt" produzieren. Bei dem Gedanken an das Projekt gerät der 63-Jährige ins Schwärmen: "Der Streifen ist einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Ich mache das nur, wenn das Drehbuch absolut perfekt ist. Es wird eine Besetzung mit dem absoluten Who's who der Comedywelt sein. Jeder, der in den letzten 30 Jahren lustig war, wird in diesem Film mitspielen."

Die Finanzierung der Trauung könnte davor allerdings noch zu Ärger zwischen den berühmten Freunden führen, denn zu Gast bei "Jimmy Kimmel Live!" behauptete Martin einst genau das Gegenteil von seinem Kollegen. Er scherzte gegenüber dem Talkmaster: "Ich werde versuchen, Eddie dazu zu bringen, für die Hochzeit zu bezahlen!" Abgesehen von der Hochzeitsplanung würde sich der 59-Jährige nicht in die Liebschaft seiner Tochter einmischen. Wir halten uns einfach aus ihren Angelegenheiten raus und lassen sie ihr eigenes Ding machen. Wir respektieren ihre Beziehung", erklärte der "Big Mama’s Haus"-Star.

Eric Murphy und Jasmin Lawrence im Juni 2024

Martin Lawrence, "Bad Boys"-Star

