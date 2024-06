Elizabeth Hurley und Hugh Grant sind bis heute enge Freunde!

Elizabeth Hurley (59) und Hugh Grant (63) gingen 13 Jahre lang gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2000 trennte sich das einstige Traumpaar und beide gingen von da an ihren eigenen Weg. Ganz aus den Augen verloren haben sich Elizabeth und Hugh jedoch nie, wie die "Austin Powers"-Darstellerin jetzt im Interview mit The Sydney Morning Herald verrät. "Wir sind sehr gute Freunde. Er ist verheiratet. Er hat fünf Kinder. Seine Karriere ist erstaunlich", schwärmt die Schauspielerin von ihrem Ex und fügt hinzu: "Aber ich weiß immer, was er tut und er weiß, was ich tue. Wir werden für immer beste Freunde sein, aber er hat kleine Kinder, also ist er sehr beschäftigt."

Zuletzt wurden die beiden bei der Londoner Premiere des Films "Strictly Confidential" zusammen gesehen. Elizabeth selbst spielt in dem Film die Hauptrolle, während ihr Sohn und Hughs Patenkind Damian Hurley (22) Regie führte – das ließ sich der "Notting Hill"-Darsteller natürlich nicht entgehen. Wie People im Mai berichtete, habe sich das Ex-Paar blendend verstanden und fröhlich miteinander geplaudert. "Ich glaube, wir haben seit 20 Jahren keine romantische Beziehung mehr, obwohl wir so eine starke Freundschaft haben, aber wir sind uns immer sehr bewusst, dass es andere Menschen in unserem Leben gibt", erzählte die Gossip Girl-Darstellerin gegenüber dem Magazin. Sie fügte hinzu, dass man die neuen Partner und Kinder des jeweils anderen respektieren müsse und dass man nicht in "einem schönen, rosigen Nebel der Vergangenheit" leben könne. Das Model erklärte auch, dass man immer "mit der Zeit gehen" und "die Gegenwart respektieren" müsse.

Während ihrer Beziehung scherzten die beiden wohl häufig über das Aussehen ihrer potenziellen Kids. "Wir haben uns immer nebeneinander im Spiegel angeschaut und gesagt: 'Es müssen meine Augen sein.' 'Nein, meine Augen.' 'Deine Haare.' 'Nein, meine Haare!'", verriet Elizabeth gegenüber SiriusXM. Wenn auch nicht gemeinsam – beide sind heute stolze Eltern: Hugh ist seit 2018 mit Anna Eberstein (41) verheiratet. Neben ihren drei gemeinsamen Kindern hat der 63-Jährige noch zwei weitere Kids mit seiner Expartnerin Tinglan Hong. Elizabeths Sohn Damian stammt aus ihrer Beziehung zu Steve Bing (✝55), der im Jahr 2020 verstarb.

Getty Images Elizabeth Hurley, 2024

Getty Images Hugh Grant, Schauspieler

