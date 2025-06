Großer Klunker: Luann de Lesseps sorgt für Verlobungsgerücht

Luann de Lesseps (60), bekannt aus der Serie Real Housewives of New York City, hat mit einem riesigen Ring an ihrer Hand für Aufsehen gesorgt. Die Reality-TV-Darstellerin wurde kürzlich in den Hamptons gesehen, wo sie einen leidenschaftlichen Moment mit einem mysteriösen Mann teilte. Auf Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, umarmen sie und der Unbekannte sich innig und es sieht so aus, als würden die zwei sich küssen. Über die Identität ihres Begleiters ist bislang nichts bekannt, doch das Duo wirkt schwer verliebt. Die neuesten Fotos der 60-Jährigen in Kombination mit dem auffälligen Schmuckstück an ihrer Hand kurbeln nun Gerüchte über eine mögliche Verlobung an.

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten: Einige Nutzer vermuteten, Luann könnte die Schlagzeilen bewusst inszeniert haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ein Instagram-User witzelte, sie wolle möglicherweise ihre ehemalige Real Housewives-Kollegin Bethenny Frankel (54) übertrumpfen, die kürzlich mit ihrem Auftritt für Sports Illustrated Furore machte. Außerdem wurde gemunkelt, ob es sich um eine clevere Promoaktion für ihre Dating-Show "Love Hotel" handelt. Luann selbst hat sich noch nicht zu den Spekulationen geäußert. Es bleibt unklar, ob der Ring tatsächlich ein Zeichen für eine Verlobung ist oder nicht.

Luann war schon zweimal verheiratet, unter anderem mit Count Alexandre de Lesseps, mit dem sie ihre beiden Kinder Noel und Victoria großzog. Ihre zweite Ehe mit Tom D’Agostino Jr. währte nur kurz – und zwar von 2016 bis 2017. Trotz der zwei gescheiterten Ehen blieb die Medienpersönlichkeit der Dating-Welt nicht fern. Im vergangenen Jahr sorgte ein Flirt mit dem deutlich jüngeren Bradley Carter, bekannt aus der Serie "Southern Hospitality", für Schlagzeilen.

Getty Images US-Realitystar Luann de Lesseps, März 2025

Getty Images Luann de Lesseps und Alexandre de Lesseps, Mai 2008

