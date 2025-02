Fit mit 59: So bleibt TV-Sternchen Luann de Lesseps in Form

Luann de Lesseps (59), bekannt aus der Reality-TV-Serie "The Real Housewives of New York City", hat kürzlich ihre Geheimnisse für einen fitten und gesunden Lebensstil verraten. In einem Interview mit Fox News Digital sprach die 59-Jährige über ihre Ernährungstipps und Fitnessgewohnheiten. Ein zentraler Punkt: Während des Essens sollte man laut ihr keine kalten Getränke konsumieren, da dies den Verdauungsprozess beeinträchtigen kann. Stattdessen empfiehlt sie, etwa 20 Minuten vor und nach dem Essen zu trinken. Auch kleinere Portionen und langsames Essen seien entscheidend, damit das Gehirn registrieren könne, dass man satt ist: "In Amerika essen wir sehr viel. Wir bekommen große Portionen. Es geht also auch um Portionskontrolle."

Ein zusätzlicher Ernährungstipp, den sie teilt, betrifft den Verzehr von Salat. Laut Luann sollte man Salate lieber am Tag statt am Abend essen, weil deren hoher Wassergehalt die Verdauung beeinflusse. Abends empfiehlt sie stattdessen gekochtes Gemüse, das weitaus mehr Nährstoffe liefere. Um gesund zu bleiben, setzt sie außerdem auf körperliche Aktivität wie Wasser-Aerobic, Spaziergänge oder gelegentlich SoulCycle. Luann betont, dass es weniger um strikte Regeln gehe, sondern um eine ausgewogene Kombination aus aktiver Bewegung und bewusster Ernährung. Doch auch die 59-Jährige gibt zu: "Ich bin auch nicht perfekt und sündige manchmal."

Zuletzt sorgte Luann vor allem mit einer ziemlich aufregenden Geschichte für Aufsehen. Die Reality-TV-Bekanntheit verriet, dass sie einst einen unvergesslichen Abend mit Hugh Grant (64) verbrachte. In einem Interview mit Too Fab plauderte die Schauspielerin aus, wie sie den Hollywoodstar in einem Lokal bemerkte und ihn absichtlich anrempelte, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Zu ihrer Überraschung endete der Abend mit Schnäpsen und einem Kuss direkt am Tisch. "Ehe man sich versieht, trinken wir Kurze und knutschen heftig – und zwar am Tisch!", erinnerte sich Luann schmunzelnd.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luann de Lesseps, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant, Januar 2025

Anzeige Anzeige