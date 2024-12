Neue Doku zeigt Otto Waalkes von einer ganz neuen Seite

Bald gibt es neue Einblicke in das Leben von Otto Waalkes (76)! Am 30. Dezember kommt "Mein Name ist Otto" heraus – eine neue Dokumentation über den legendären Komiker. Die Streamingplattform Prime Video möchte ihn in dem Film "von einer völlig neuen Seite" zeigen und verspricht sowohl komische Momente als auch emotionale Höhepunkte. Fans können sich auf einen tiefen Einblick in die Karriere und das Leben des 76-Jährigen freuen, der bereits seit Jahrzehnten die deutsche Comedy-Szene prägt und noch immer nicht ans Aufhören denkt.

In "Mein Name ist Otto" kommentiert der Künstler selbst die einzelnen Stationen seiner beeindruckenden Karriere und lässt die Zuschauer hinter die Kulissen seines schillernden Lebens blicken. Die Dokumentation begleitet ihn bei der Vorbereitung seiner Auftritte, zu Preisverleihungen und zeigt ihn im Austausch mit Freunden und Wegbegleitern. Außerdem werden auch seine Zukunftspläne angerissen. "Wir wollen die Frage aufwerfen, wie lange Otto eigentlich noch weitermachen will", heißt es von Prime Video.

Otto begann seine Karriere in den 1970er Jahren und wurde schnell zu einer Ikone der deutschen Unterhaltung. Seine Ottifanten und sein Humor machten ihn generationsübergreifend beliebt. Mit 76 Jahren sprüht er auch heute noch vor Energie und Kreativität. Erst vor wenigen Monaten begeisterte er in der fünften Staffel von LOL: Last One Laughing und schaffte es 2023 mit seinem Buch "Ganz große Kunst – 75 Meisterwärke" auf Platz eins der Bestsellerliste.

Getty Images Otto Waalkes beim Bayerischen Filmpreis 2022

Getty Images Otto Waalkes, Schauspieler, Regisseur, Musiker

