Otto Waalkes und seine Ex-Frau Manou sind heute gute Freunde

Otto Waalkes (76) hat in einer neuen Dokumentation private Einblicke über sein bewegtes Leben gegeben. Dabei sprach der Komiker auch offen über seine gescheiterte Ehe mit Manuela Ebelt, mit der er von 1987 bis 1999 verheiratet war. In dem Film berichtete der "Friesenjung"-Interpret davon, wie Manou sich in einen anderen Mann verliebte und ihm damit das Herz brach. Heute pflegen die beiden jedoch wieder ein freundschaftliches Verhältnis, wie die Ex-Frau des Comedians vor wenigen Wochen auf Facebook betonte: "Ich bin dankbar, dass wir inzwischen wieder seit Jahren mehr als gute Freunde sind, dass wir seit Jahren nebeneinander wohnen. Das ist ein Geschenk."

Für ihren gemeinsamen Sohn Benjamin sei der 76-Jährige ein toller Vater, schwärmte Manou. Allerdings sei sie kein Fan davon, private Geschehnisse aus der Vergangenheit für eine Dokumentation wieder hochzuholen. "Was wird nicht alles in Gang gesetzt, um die Werbetrommel zu rühren?", merkte Manou auf Social Media an. Außerdem sei ihre Version der Geschichte in dem Film offenbar zu kurz gekommen. "Es gibt immer zwei Seiten in einer Beziehung", betonte sie vielsagend. Für sie stehe Benjamins Wohl an allererster Stelle: "Alles andere sollte man doch bitte nach so vielen Jahren nicht verklären und sich als Opfer darstellen."

Nach seiner Ehe mit Manou war Otto rund zwölf Jahre lang mit der deutschen Schauspielerin Eva Hassmann verheiratet. Im Jahr 2012 ließ sich das Duo jedoch scheiden. Seither gilt der Komiker offiziell als single – was er selbst jedoch bedauert. Im Jahr 2021 gestand Otto im Bild-Interview, dass er sich nach einer Partnerschaft sehne. "Man sucht doch immer einen Partner oder einen Freund. Das ist ganz wichtig im Leben. Ich möchte nicht gerne alleine sein, wer möchte das schon", fand der gebürtige Ostfriese ehrliche Worte.

ActionPress Benjamin Waalkes und sein Vater, der Comedian Otto Waalkes

Getty Images Otto Waalkes im November 2023

