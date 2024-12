Die Komikerin Meltem Kaplan hat ein Otto-Waalkes-Tattoo

Meltem Kaptan (44), bekannt aus der Comedy-Show LOL: Last One Laughing, sorgte kürzlich mit einer ausgefallenen Aktion für Aufsehen. Die Schauspielerin und Comedienne präsentierte auf Instagram stolz ihr erstes Tattoo: einen Ottifanten, das ikonische Markenzeichen von Comedy-Legende Otto Waalkes (76). Das Besondere daran: Der Ottifant wurde ursprünglich von Otto gezeichnet, als die beiden während der Dreharbeiten zur Amazon Prime Video-Show "LOL" zusammenarbeiteten. "Ich habe ihm gesagt, dass ich mir schon immer ein Tattoo wünsche, und dann kam der Scherz auf: Der Ottifant kommt auf meinen Arm", erinnerte sich Meltem mit einem Schmunzeln.

Hinter der tätowierten Hommage steckt eine besondere Geschichte. Meltem verriet, dass sie Otto mit dem Tattoo überraschen wollte – eine Idee, die der Künstler offenbar großartig fand. "Er fand das so toll, richtig super", erzählte sie. Doch es gibt einen kleinen Haken: Das Tattoo war zeitlich begrenzt. Meltem entschied sich für eine spezielle Methode, bei der das Motiv nur in die oberen Hautschichten gestochen wird und somit nach etwa zwei Monaten beginnt zu verblassen. Diese bewusste Entscheidung traf sie, um flexibel zu bleiben. "Ich bin so ein Mensch, der nicht weiß, ob er so eine Entscheidung nicht schnell bereut. Vielleicht will ich in einem halben Jahr eine Wüstenblume an der gleichen Stelle", erklärte sie charmant.

Otto Waalkes, der Erfinder des Ottifanten, gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Figuren der deutschen Comedy-Szene. Mit seiner markanten Art und seinem unverkennbaren Stil hat er Generationen von Fans begeistert – darunter auch Meltem. Der Ottifant ist längst Kult und zierte bereits Poster, T-Shirts und sogar Kinoleinwände. Meltem, die als großer Fan der Comedy-Ikone gilt, durfte kürzlich auch an einer Amazon-Doku mitwirken, die sich um das Leben und Wirken von Otto dreht. "Mein Name ist Otto" erscheint Ende Dezember und beleuchtet nicht nur sein Schaffen, sondern auch, wie stark er und sein Ottifant Generationen geprägt haben – Meltem inklusive.

Getty Images Otto Waalkes im August 2022

Getty Images Meltem Kaptan bei Prime Premiere, Februar 2024

