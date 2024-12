Otto Waalkes Frau hat sich damals in anderen Mann verliebt

Otto Waalkes (76) gewährt in der neuen Dokumentation "Mein Name ist Otto", die seit dem 30. Dezember beim Streamingdienst Amazon Prime abrufbar ist, überraschend persönliche Einblicke in sein Privatleben und spricht dabei auch über das Scheitern seiner ersten Ehe mit Manuela "Manou" Ebelt. Das Paar war seit 1984 zusammen, heiratete drei Jahre später und bekam 1987 einen gemeinsamen Sohn, Benjamin Karl Otto Gregory. Doch die Ehe überlebte die Belastungen von Ottos beruflichem Erfolg und seiner häufigen Abwesenheit nicht: "Wenn du immer unterwegs bist, dann ist das auf Dauer nicht gut..." Bereits 1992 kam es zur Trennung, die Scheidung wurde sieben Jahre später abgeschlossen. Sein trauriges Resümee: "Alle lieben dich, nur deine Frau nicht."

Otto selbst gibt in der Dokumentation zu, dass sein Beruf und die ständige Unterwegs-Sein-Mentalität seiner Familie viel abverlangt hätten. Während er auf der Bühne gefeiert wurde, war der Alltag zu Hause schwierig. Manou verliebte sich schließlich in einen anderen Mann und sprach laut Ottos Bericht offen mit ihm darüber: "Ich habe mich neu verliebt." Für Otto, der auf der Bühne gewohnt den Pausenclown spielte, war das eine schmerzhafte Erkenntnis. Trotz seiner Popularität und des Applauses habe er sich in diesem Moment innerlich allein gelassen gefühlt. Eine neue Frau scheint es aktuell nicht zu geben. "Eine Partnerin auf Augenhöhe zu finden, sollte für mich kein Problem sein – so groß bin ich ja nicht", scherzte Waalkes zwar noch vor drei Jahren im Gespräch mit Bild. Allerdings fange er jedes Mal wieder bei Null an: Kaum gewöhne sich eine Frau an ihn, sei er auch schon wieder weg.

Die Ehe mit Manou war also turbulent: Zunächst meisterten sie die Herausforderungen, die mit seinem rasanten Erfolg in den 80er- und frühen 90er-Jahren einhergingen. Doch die Beziehung konnte dem Druck nicht standhalten. Otto, der heute als vielseitiger Künstler bekannt ist und nach wie vor Millionen zum Lachen bringt, lässt in solchen Momenten erahnen, wie schwierig das Gleichgewicht zwischen öffentlicher und privater Person sein kann. Manou hingegen hielt sich seit der Trennung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, während Benjamin das kreative Erbe seines Vaters weiterträgt. "Wir sind so ein gutes Gespann. Ich bin stolz auf ihn, er arbeitet ja auch in meinen Firmen mit. Toll, dass er so groß geworden ist – keine Ahnung, wie er das geschafft hat", erklärte der Komiker einst im Interview mit Bunte augenzwinkernd.

Manou und Otto Waalkes

Getty Images Otto Waalkes im Dezember 2017

